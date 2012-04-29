به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوطالب صارمی افزود: بهترین سن باروری زنان 20 تا 25 سالگی است و پس از آن توانایی باروری با یک شیب ملایم کاهش یافته و حدود 35 سالگی تقریبا به حداقل می رسد.

وی با اشاره به اینکه در افرادی که زن و مرد مشکل بارداری ندارند، شانس بارداری موفق در هر ماه تنها 30 درصد است، خاطر نشان ساخت: شانس بارداری طبیعی در خانمهای بالای 40 سال کمتر از 7 درصد در 42 ساله ها 5 درصد و در 44 ساله ها تنها 2 درصد است.

صارمی ادامه داد: با کمک روشهای درمان ناباروری، امکان باروری تا 25 درصد وجود دارد که این رقم تنها 5 درصد کمتر از حاملگی طبیعی است.

به گفته رئیس مرکز پژوهش صارم، امروزه با تغییر الگوهای زندگی، سن ازدواج افزایش یافته و اغلب ازدواجها در سنین بالای 30 سال انجام می شود که این افزایش سن ازدواج، شانس حاملگی موفق را کاهش داده است.

وی ادامه داد: بهتر است زوجهایی که قصد دارند، بارداری خود را به تاخیر بیندازند، نسبت به ذخیره جنین خود اقدام کنند. در این روش، فریز جنین این امکان را به زوج ها می دهد که هر زمان آمادگی داشتن فرزند را پیدا کردند، بتوانند با وجود افزایش سن، صاحب فرزند سالم شوند.

صارمی یادآور شد: امکان فریز تخمک برای دخترانی که به دلایلی تمایل دارند در سنین بالا ازدواج کرده و صاحب فرزند شوند، نیز وجود دارد و می توان با فریز تخمک نسبت به رزرو تخمک اقدام کرد و شانس مادر شدن این افراد را در سنین بالا افزایش داد.

وی گفت: تکنولوژی های نوین همچنین به مردان امکان فریز اسپرم را می دهد.

رئیس مرکز پژوهش صارم تصریح کرد: فریز جنین و تخمک امروزه برای مبتلایان به سرطانهای تخمدان و بیضه نیز روش مناسبی است که با وجود ابتلا به این بیماری، شانس صاحب فرزند شدن آنان را از بین نمی برد.

وی اضافه کرد: آزمایش خون نشان می دهد، یک خانم در سنین بالای 35 سال تا چه حد از ذخایر تخمک برخوردار است و در صورت مناسب نبودن رزرو در تخمدان ها یا برای زنان یائسه، روش اهدای تخمک پیشنهاد می شود. در این روش از تخمک زن دیگری استفاده می شود و پس از انجام مراسم شرعی و جاری شدن عقد تخمک دریافت شده از این زن با اسپرم مرد، لقاح می یابد و در بدن همسر فرد جایگزین می شود.

به گفته صارمی، هر چند زنی که جنین در رحمش قرار می گیرد، صاحب ژنهای جنین نیست اما آزمایشهای مبتنی بر شواهد نشان می دهد، تمام ژنها در محیط تحت تاثیر مادری که جنین در رحم او قرار دارد، قرار گرفته و رفتار کروموزومها به دلیل تغذیه، خلقیات و رفتار مادر تغییر پیدا کرده و شبیه مادری می شود که فرزند از وی متولد خواهد شد.

وی ادامه داد: بنا بر شواهد علمی، تربیت فرزند نه تنها پس از تولد که از زمان لقاح آغاز می شود و علم" اپی ژنتیک " نیز بر این امر صحه می گذارد.