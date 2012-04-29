محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 91 با جذب اعتباری در حدود 100 میلیارد تومان در بخش راه ها و بهبود معابر و اختصاص آن به اداره کل راه و ترابری استان تهران و شهرستانهای آن، گامی بزرگ در جهت بهینه سازی معابر و راه های استان برداشته شد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه در سال جاری با جهادی که در نهضت آسفالت روستاها شروع و عملیاتی شده است، امید می رود تا پایان سال تغییرات چشمگیری در راه های روستایی ایجاد شود.

رشد دو برابری اعتبارات بخش راه و ترابری شهریار



وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی در بخش راه و ترابری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است که این امر نوید از دو برابر شدن عملیاتهای عمرانی در سال جاری می دهد.

محمودی بیان کرد: پروژه نیمه تمام میدان سپاه در ورودی شهر شهریار نیز با اختصاص اعتبارات ویژه تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید و شهروندان شهریار دیگر مشکلی در این مورد نخواهند داشت.

اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت فرمانداری



این مسئول گفت: اتمام و راه اندازی دیگر پروژه های نیمه تمام مصوب سفرهای هیات دولت به شهرستان شهریار که موعد افتتاح انها تا پایان سال 91 است، در اولویت برنامه های سال جاری قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر 97 درصد از پروژه های عمرانی مصوب سفر اول و بیش از 67 درصد از مصوبات سفر دوم هیات دولت به شهرستان شهریار تکمیل و راه اندازی شده است.

تعهدات مسکن مهر تا پایان سال انجام می شود



محمودی اضافه کرد: در زمینه مسکن مهر نیز تمامی سعی بر این است تعهدات به مردم تا پایان سال جاری انجام گیرد تا شهروندان بتوانند از امکانات ایجاد شده به نحو مطلوبی استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: تمام تلاش ما براین است که پروژه های نیمه تمام در همین دولت به بهره برداری برسد و سنگینی کار بر دوش دولت بعدی نیافتد.