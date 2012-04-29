ارگانی غیر از محیط زیست اجازه اظهارنظر در مورد میزان آلاینده ها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی صبح روز یکشنبه 10 اردیبهشت در نشست هم اندیشی با مدیران واحدهای تولیدی و کارگاهی غرب تبریز با اعلام خبر فوق گفت: سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست ، کمک به صنعت در راستای رفع آلایندگی و پرهیز از برخورد قهری و اعمال جرائم تا حد امکان می باشد.

بیوک رئیسی با اشاره به برنامه ها ی ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ضرورت کاهش تعداد صنایع آلاینده به میزان 20 درصد در هر سال از برنامه پنجم توسعه کشور گفت : تحقق این برنامه صرفا با نظارت بیشتر، ارائه نسخه های علمی و تعریف فرصت های مناسب برای ایجاد زیرساخت های زیست محیطی در صنعت می تواند اتفاق بیافتد که استان آذربایجان شرقی با اعتقاد به شکوفایی صنعت و در عمل به منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و سرمایه ایرانی تعامل با صنعت را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ضمن انتقاد برخی از شهرداران استان به لحاظ اتکا به اعتبارات عوارض آلایندگی صنایع بزرگ در بودجه سالانه شهرداری گفت: نمی توان به بهانه آلایندگی و به بهای تامین بودجه شهرداریها اقدامات مثبت و عملکرد زیست محیطی صنایع را نادیده گرفته و به ناحق متهم به آلایندگی کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به کاهش بار آلودگی در کلانشهر تبریز در 5 سال اخیر و کاهش تعداد روزهای ناسالم با گازهای آلاینده از 34 روز در سال به 14 روز در این مدت ، تاکید کرد: گاز سوز شدن کامل صنایع بزرگ استان ، راه اندازی بیش از 200 تصفیه خانه صنعتی ، 3 برابر شدن ناظران محیط زیست با اجرای طرح پایش ، برنامه های متنوع فرهنگسازی و جایگزینی تعامل به جای تقابل با صنعت ، موجب ارتقاء شاخص های زیست محیطی و کاهش آلودگی شهرهای استان شده است.

رئیسی اظهار امیدواری کرد با اجرای ضوابط و مقررات ابلاغی محیط زیست و ایجاد استانداردهای زیست محیطی در واحدهای صنعتی، در پایان برنامه پنجم توسعه هیچ واحد صنعتی بعنوان آلاینده مجبور به پرداخت عوارض آلایندگی نباشد.