آزاد راه حرم تا حرم جزو طرح های مهر ماندگار/عبور آزاد راه از شمال گرمسار با حداقل آسیب ها

اسماعیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کل این آزادراه 900 کیلومتر با برآورد اعتبار لازم حدود 3000 میلیارد تومان است که برای فاز اول آن به طول 350 کیلومتر تا سمنان و نیشابور با برآوردی حدود 1200 میلیارد تومان مجوز صادر شده است.

بهره برداری از محور قم به گرمسار آزادراه حرم تا حرم تا پایان سال 91

احمدی اظهار داشت: محور قم به گرمسار این آزادراه به طول 150 کیلومتر دارای اولویت است و تا پایان سال 91 ساماندهی، تعریض و به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه آزادراه حرم تا حرم به صورت شش خطه با سه باند باید احداث شود، گفت: در این راستا ابتدا یک باند احداث و باند دوم این مسیر با برآورد نیاز اعتبار 400 میلیارد تومانی تعریض و تکمیل و از شمال شهرستان گرمسار عبور خواهد کرد.

آزاد راه حرم تا حرم در صورت تامین اعتبار 5 ساله به پایان می رسد

مجری آزادراه حرم تا حرم گفت: مشاور کارفرما حدود آزادراه را از شمال گرمسار انجام داده و مطالعات تکمیلی آن در حال انجام است که امید است در برنامه زمانبندی شده، در صورت تامین اعتبار 5 ساله کار این آزاد راه به پایان برسد.



فرماندار گرمسار نیز در خصوص آزاد راه حرم تا حرم به خبرنگار مهر اظهار با اشاره اینکه این شهرستان به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای ارتباطی کشور محسوب می شود، گفت: عبور چندین راه مواصلاتی مهم از این شهرستان به گرمسار جایگاه خاصی بخشیده است.

شاهپور علایی مقدم ضمن تاکید بر اینکه باید با کار کارشناسی و همفکری و تبادل نظر، منابع طبیعی و مسائل زیست محیطی، اقلیمی و اقتصادی و اجتماعی شهرستان نیز مدنظر قرار گرفته شود، تصریح کرد: محدوده و حریم شهرستان گرمسار به نوعی فدای کشور شده است.

وی افزود: راه آهن شمال شرق، راه مواصلاتی تهران به سمنان، سمنان به تهران و اجرای پروژه های ورودی و خروجی شهر به نوعی باعث بسته شدن سمت شمالی گرمسار شده است.

بزرگراه حرم تا حرم از بهترین زمین های گرمسار عبور می کند



فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه، بزرگراه حرم تا حرم نیز از قسمت شمالی گرمسار، که دارای بهترین زمین های شهر می باشد عبور می کند، گفت: وظیفه ما مطرح کردن مطالبات مردم است زیرا در همه کارها باید رفاه و رضایت آنان در اولویت امر باشد و مردم حق حیات دارند.

وی اظهار داشت: با حضور مهندسین مشاور، مدیر پروژه حرم تا حرم، معاونت اداره کل راه وترابری، مدیر کل دفتر فنی، معاونت عمرانی استانداری سمنان محل های پیشنهادی آزاد راه حرم تا حرم در محدوده شهر گرمسار مورد بازدید قرار گرفت که طی روزهای آینده تصمیم گیری نهایی در خصوص آن اتخاذ خواهد شد.

عبور آزاد راه حرم تا حرم از شمال گرمسار حداقل آسیب ها را در پی دارد



معاون عمرانی استانداری سمنان نیز در خصوص آزاد راه حرم تا حرم به خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه عبور این آزاد راه از بخش جنوبی گرمسار باعث قطع 80 کیلومتر از تاغ زارهای استان می گردد، گفت: این در حالی است که عبور این مسیر از بخش شمالی باعث قطع حدود 6 کیلومتر از تاغ زارها خواهد شد و این حداقل آسیب ها را در پی دارد.

پرهام جانفشان عراقی همچنین گفت: کریدور آزاد راه حرم تا حرم و قطار سریع و سیر و متروی بین شهری از این مسیر باید عبور کند و اولویت ما در احداث این آزاد راه در محدوده جغرافیایی این شهرستان به دلیل ترددهای سنگین و تصادفات زیاد در مسیر گرمسار به تهران است.

آزاد راه قم به گرمسار باید شش خطه شود



وی افزود: آزاد راه قم به گرمسار نیز باید شش خطه شود و تقاطع و طراحی ورودی شهر بر عهده استان است و تامین ارتباط با شهرستان را پیمانکار بر عهده خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار سمنان گفت: مشکل پولی و اعتباری در آزاد راه قم تا گرمسار نداریم و مشاورین و پیمانکاران شایسته ای اخذ شده تا این کار را با حداقل آسیب ها انجام دهند.

جانفشان عراقی در پایان اظهار داشت: آزاد راه قم تا گرمسار تا خرداد ماه 92 بایستی به پایان برسد و تصمیم گیری ها نباید زمانبر شوند و ما نگران از انجام نظرهای غیرکارشناسی هستیم و باید منافع مردم مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مهر، آزادراه قم ـ تهران مشهد "حرم تا حرم" به طول 1000 کیلومتر 6 خطه و دو باند است که حرم حضرت معصومه (س) را در قم به مشهد مقدس و بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) متصل می‌کند.

هزینه ساخت این آزادراه 3 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و کار ساخت آن از مهر ماه سال 89 با حضور رئیس جمهور آغاز شده است.