افزایش 100 درصدی تولید سرنگ انسولین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خادم علیزاده گفت: با راه‌اندازی خط دوم تولید سرنگ انسولین، میزان تولید این محصول در شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران از 20 میلیون عدد در سال به 60 تا 80 میلیون عدد افزایش خواهد یافت.

وی همچنین اظهار داشت: با راه‌اندازی مجدد خط تولید آنژیوکت در این واحد نیز، از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به 2 میلیون عدد صافی دیالیز و 500 میلیون عدد انواع سرنگ در این واحد تولید شد، تصریح کرد که سقف تولیدات سال گذشته برای سال جاری نیز حفظ می‌شود.

خادم علیزاده با اشاره به نیاز سالانه کشور به 3.5 میلیون عدد صافی دیالیز و افزایش تقاضا برای این محصول تا مرز 5 میلیون عدد طی 5 سال آینده، از توان تولید بیش از 3 میلیون عدد صافی دیالیز توسط شرکت تجهیزات پزشکی هلال خبر داد.

وی به تصمیم اخیر وزارت بهداشت در خصوص آزادسازی واردات صافی دیالیز و پرداخت یارانه‌ها به مراکز درمانی و بیمارستانها اشاره کرد و گفت: این تصمیم منجر به رقابت تولید‌کنندگان برای ارائه محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب می‌شود.

وی با تأکید بر پیگیری اجرای طرحهای تولید فیبر صافی دیالیز و استریل تجهیزات پزشکی با اشعه گاما در سال جاری، از مذاکرات صورت گرفته با شرکت آلمانی به منظور انجام اصلاحاتی در فرم و شکل صافی دیالیز به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت این محصول خبر داد.

مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران در ادامه از اجرای طرح مونتاژ سرنگ کامل با هدف افزایش ضریب اطمینان تا پایان سال جاری خبر داد و در مورد تولید مایع دیالیز در این مجموعه هم گفت: پیش تولید این محصول که به دلایلی متوقف شده بود تا پایان نیمه اول سال آغاز و عرضه آن از ابتدای سال آینده انجام می‌شود.

وی همچنین از افزایش ظرفیت تولید سرسوزن و بومی شدن تولید همه مواد اولیه مورد نیاز این شرکت در سال جاری خبر داد و از صاحبنظران و کارشناسان دعوت کرد با ارائه ایده‌ها و طرح‌های خود، مسئولان شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر را در تحقق اهداف پیش‌بینی شده یاری کنند.

خادم علیزاده از صدور محصولات این شرکت به عنوان یکی از برنامه‌های مهم سازمان تدارکات پزشکی نام برد و با اشاره به استقبال کشورهای منطقه به خصوص کشورهای اسلامی همچون پاکستان، عراق، ترکیه، تاجیکستان از محصولات سها هلال و رایزنی‌های انجام شده با مصر، آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه در خصوص صدور انواع سرنگ و سرنگ انسولین گفت: در آینده‌ای نزدیک قرارداد صدور سرنگ سها به ترکیه نهایی می‌شود. ضمن آنکه مصر و آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه خواهان سرنگ انسولین تولیدی این مجموعه هستند.

وی در مورد امکان فروش صافی دیالیز تولیدی سها در کشورهای منطقه گفت: شرکت آلمانی تولید کننده این محصول در کشورها نماینده فروش دارد اما به عنوان تولید‌کننده پیشنهاد کردیم بخشی از تولیدات این شرکت توسط نماینده فروش شرکت آلمانی در ترکیه عرضه شود.

