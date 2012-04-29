گردو غبار بازهم در آسمان یاسوج لنگر انداخت/ لغو پرواز تهران به یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه باران بهاری شب گذشته میزان آلودگی در هوای یاسوج را به زیر حد استاندارد رساند اما ریزگردهای عربی از صبح امروز بازهم در آسمان کهگیلویه و بویراحمد لنگر انداختند و تنها پرواز روزانه فرودگاه یاسوج را لغو کردند.

دیروز هم به دلیل گرد و غبار شدید در یاسوج، پرواز تهران به یاسوج در فرودگاه شهید دستغیب شیراز به زمین نشست.

با این حال پرواز دیروز پس از یک ساعت انتظار و مساعد شدن وضعیت جوی و افزایش دید، دوباره از شیراز به یاسوج انجام شد و هواپیما در فرودگاه این شهر فرود آمد اما پرواز صبح امروز به تشخیص خلبان هواپیما از تهران بلند نشد.

به گفته مدیر فرودگاه یاسوج، نبود دید افقی و عمودی به دلیل ورود پدیده گرد و غبار به آسمان یاسوج علت لغو این پرواز بوده است.

فخر الدین هاشمی به خبرنگار مهر گفت: میزان دید افقی امروز در یاسوج سه کیلومتر بود در حالیکه میزان دید برای فرود هواپیما باید بیشتر از پنج کیلومتر باشد.

فرودگاه یاسوج یکی از مرتفع ترین فرودگاه های کشور است که در ارتفاع شش هزار پایی از سطح دریا قرار دارد.

با این حال به گفته برخی کارشناسان، این فرودگاه تجهیزات پیشرفته فنی ندارد و خلبان برای فرود باید حتما دید کافی داشته باشد.