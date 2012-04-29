به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سفیر اردهال امسال با حدود 50 عنوان کتاب چاپ اولی به نمایشگاه کتاب تهران می‌آید که از این تعداد، 10 عنوان مشخصا برای عرضه در نمایشگاه کتاب آماده می‌شوند. یکی از این کتاب‌ها «جنبش وال‌استریت و روزهای ناآرام‌ آمریکا» نوشته اسدالله افشار است.

این کتاب درباره جنبش جوانان معترض آمریکایی است و تاریخ دیگر اعتراضات اجتماعی جامعه آمریکا را هم در بر می‌گیرد. نویسنده در این کتاب مطالبی درباره ماهیت اصلی جنبش اعتراضی وال استریت آورده است و درباره نمادها و مباحث دیگری مانند دیدگاه یهودیان آمریکا نسبت به این موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است. اتفاقات و جریاناتی هم که منتهی به شکل‌گیری این نهضت شد و موجبات اعتراضات مردم آمریکا را فراهم آورد، در این کتاب تشریح شده‌اند.

افشار در نگارش مطالب تاریخی و مستند کتاب، از رجوع به روزنامه‌ها و سایت‌های بین‌المللی، و همچنین مطالعه بیشتر کتاب‌های حوزه سیاست و بین‌الملل نویسندگان کشورمان که در سال 90 منتشر شده‌اند، بهره برده است. این کتاب با حدود 328 صفحه، قطع رقعی و شمارگان هزار و 100 نسخه در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

کتاب دیگری که سفیر اردهال در نمایشگاه عرضه خواهد کرد، «شرارستان عشق»‌ دیوان اشعار محسن حافظی است که حضور در نمایشگاه، مانند «جنبش وال‌استریت و روزهای ناآرام‌ آمریکا»، اولین عرضه آن است. این کتاب با حجمی حدود 528 صفحه، حدود 10 هزار بیت از این شاعر را شامل می‌شود و مدایح و مراثی مذهبی او را در قالب‌هایی چون مثنوی و غزل در برمی‌گیرد. هر دو کتاب در سال 90 مجوز چاپ گرفتند و در سال 91 به چاپ رسیده‌اند.