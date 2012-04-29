تأکید بر اهمیت تبلیغ در رسانه در همایش معاونان فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان و در راستای بهره مندی طلاب و استادان از برکات زیارت عتبات عالیات، گروههایی از طلاب و استادان حوزه علمیه خواهران استان اصفهان به عتبات عالیات اعزام شدند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در این زمینه گفت: پس از رایزنیهای متعدد با ادارهکل حج و زیارت استان اصفهان و گرفتن تائیدیه، دستورالعمل ثبت نام آماده و به مدارس علمیه استان اصفهان ابلاغ شد.
صدیقه بهشتی گفت: جمعا 110 نفر از طلاب مدارس علمیه استان اصفهان در قالب سه کاروان که شامل دو کاروان طلاب و یک کاروان کادر و استادان مدارس میشدند در تاریخهای 16 و 29 اسفندماه سال گذشته و 3 فروردینماه سال جاری به کربلای معلی عزیمت کردند.
میزبانی از شهید دفاع مقدس در مدرسه علمیه فاطمیه(س) کرمان
همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س)، مدرسه علمیه فاطمیه(س) کرمان میزبان یکی از شهدای دفاع مقدس بود.
بر اساس این گزارش، به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر از فیض حضور این شهید، استادان، طلاب سطح دو و سه، تعدادی از دانشآموختگان و عموم مردم، در مدرسه علمیه فاطمیه(س) کرمان پیکر این شهید را تشییع کردند.
گفتنی است، طلاب و استادان مدرسه علمیه فاطمیه(س) کرمان با قرائت فاتحه بر پیکر این شهید جنگ تحمیلی که در عملیات والفجر به شهادت رسیده است، با آرمانهای شهدای دفاع مقدس تجدید عهد و پیمان و در ایام شهادت حضرت زهرا(س) بر ولایتمداری خود تاکید کردند.
همایش معاونان فرهنگی حوزههای علمیه خواهران برگزار میشود
مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: همایش معاونین فرهنگی حوزههای علمیه خواهران 31 اردیبهشت تا اول خردادماه برگزار میشود.
مریم ناصح این همایش را هفتمین همایش معاونین فرهنگی حوزههای علمیه خواهران دانست و اظهار داشت: همایش سال جاری با عنوان «تبلیغ، تربیت در عصر رسانه» ویژه معاونین فرهنگی مدارس علمیه سطح دو که از سال 86 مشغول به فعالیت شدهاند، واحدهای آموزشی سطح سه و مدیریتهای استانی برگزار میشود.
وی زمان برگزاری این همایش را از ساعت 8 صبح 31 اردیبهشتماه تا 8 عصر یک خردادماه عنوان کرد و افزود: این همایش در محل مدرسه علمیه جامعهالزهرا(س) قم برگزار میشود.
بررسی اهمیت و شیوههای تبلیغ در رسانه
مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه گردهمایی معاونان فرهنگی حوزههای علمیه خواهران هر سال برگزار میشود، افزود: هدف از برگزاری این همایش اعتلای سطح بینش معاونان فرهنگی نسبت به اهمیت و شیوههای تبلیغ در رسانه و همچنین رسالت خطیر حوزههای علمیه در این عصر است.
وی با اشاره به علت توجه به رسانه در همایش سال جاری معاونان فرهنگی حوزههای علمیه خواهران، گفت: رسانههای نوین، قابلیتها و کارکردهایی دارند که میتوانند زمینهساز ناهنجاریهای مختلف رفتاری و اخلاقی در جامعه باشند. بنابراین شناخت فلسفه، ماهیت، فرصتها، تهدیدها و لوازم و شیوههای بهکارگیری این پدیده نوین در مسیر تبلیغ ارزشهای اسلامی، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ناصح یادآور شد: بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی آحاد مردم، از شیوههای مصونیت بخشیدن جامعه به ویژه جوانان از عوارض مخرب رسانهها باید در دستور کار تمام فرهنگسازان به ویژه حوزههای علمیه قرار گیرد.
اخبار حوزههای علمیه خواهران؛
تأکید بر اهمیت تبلیغ در رسانه در همایش معاونان فرهنگی
قم - خبرگزاری مهر: اعزام طلاب و استادان حوزههای علمیه خواهران اصفهان به کربلای معلی، برگزاری المپیاد علمی بانوان طلبه و همایش معاونان فرهنگی حوزههای علمیه خواهران و توجه به تبلیغ در رسانه عنوان چند خبر از حوزههای علمیه خواهران است.
به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان و در راستای بهره مندی طلاب و استادان از برکات زیارت عتبات عالیات، گروههایی از طلاب و استادان حوزه علمیه خواهران استان اصفهان به عتبات عالیات اعزام شدند.
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