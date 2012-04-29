نادرایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات در حال پیگیری شورای شهر محمد شهر گفت: اجرای طرح ساماندهی فاضلاب شهری محمد شهر در حال حاضر به طور جدی در دستور کار شورای شهر است.

وی افزود: طرح مطالعاتی و زیست محیطی فاضلاب شهری محمدشهر مورد تائید قرار گرفته ودر حال حاضر مورد پیگیری برای گشایش اعتبار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد تومان برای اجرای طرح برآورد شده و برآورد زمانی اجرای طرح نیز 10 سال است.

ایزدبین اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح در شورا اجرای طرح از ابتدای سال 92 آغاز خواهد شد.

هدایت لوله های فاضلاب به خارج شهر بهداشت شهری را تهدید می کند

رئیس شورای شهر محمدشهر در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه مشکل و معضلی در خصوص فاضلاب شهری محمد شهر وجود دارد که ضرورت اجرای طرح را تبیین می کند گفت: آبهای سطحی در محمد شهر مانند منطقه مهرشهر کرج بسیار بالا بوده و در صورتیکه بخواهیم چاه فاضلاب حفر کنیم خیلی زود به آب برخورد می کنیم.

وی افزود: همین امر موجب می شود لوله های فاضلاب شهری به خارج از شهر هدایت شوند و این امر بهداشت شهری را به شدت با خطر مواجه می کند.

ایزدبین با اشاره به اینکه یکی از شاخصه های شهرسازی در کل دنیا امور آب و فاضلاب و استاندارد بودن آن است، گفت: طرح ساماندهی فاضلاب محمدشهر یک پروژه بسیار عظیم و مهم است که در صورت اجرا، گامی بزرگ برای نزدیک شدن به استانداردهای شهری در این منطقه خواهد بود.