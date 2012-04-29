به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین برنامه هفتگی «دوشنبه‌های کتاب اندیشه» (معرفی و نقد و بررسی کتاب‌های مطرح فرهنگی و ادبی) به آثار تازه غلامحسین سالمی مترجم می‌پردازد.

در این نشست که از ساعت 18 روز دوشنبه 11 اردیبهشت، در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود، سیما وزیرنیا، رضا کیانیان، شاهرخ تندرو صالح و گروهی از نویسندگان، شاعران و منتقدان امروز کشور به بازخوانی اندیشه در ترجمه‌های غلامحسین سالمی خواهند پرداخت.

«گل آفتابگردان» که 36 جایزه بین‌المللی را از آن خود کرده، یکی از بهترین آثار ویلیام کندی است که در سال 1984 برنده جایزه پولیتزر شد و دستمایه ساخت فیلمی با عنوان «جان سخت» قرار گرفت. این فیلم نیز در جشنواره‌های کن و ونیز، جوایز متعددی را به خود اختصاص داد. ویلیام کندی را می‌توان در زمره نویسندگان بزرگی چون ارنست همینگوی، ویلیام فالکنر و جورج ارول برشمرد.

او پیش از این در حوزه ترجمه ادبیات آسیای شرقی فعالیت می‌کرد و دو رمان از یوکیو می‌شیما نویسنده نامدار ژاپنی را نیز به فارسی برگرداند. برف بهاری، مأمور ما در‌ هاوانا و گل آفتابگردان، عنوان کتاب‌هایی است که در نخستین برنامه هفتگی «دوشنبه‌های کتاب اندیشه» معرفی، نقد و بررسی می‌شوند.

علاقمندان به حضور در این برنامه برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند با روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه به شماره 88766030 تماس بگیرند.