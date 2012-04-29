آغاز انتقال 1.7 میلیارد متر مکعب آب به دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده در گفتگوی زنده تلویزیونی با اشاره به آغاز عملیات اجرای پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه در آینده نزدیک، افزود: آب لازم برای دریاچه ارومیه از سد کانی سیب در فاز اول 640 میلیون متر مکعب و در فاز دوم یک میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در مرحله اول به منظور تامین حق آب کشاورزی و شرب اهالی منطقه و در مرحله بعدی به منظور تامین نیاز آبی دریاچه ارومیه اجرا می شود، اظهار داشت: همچنین از سد سیلوه نیز 100 میلیون متر مکعب آب با استفاده از تونلهای متعدد و با انتقال به رودخانه گدار به دریاچه ارومیه ریخته می شود.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه با تصویب دولت، به زودی عملیات اجرایی پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه از جنوب استان آغاز می شود، ادامه داد: طی هفته های آتی با حضور مقامات کشوری از طریق انتقال آب از رودخانه گلاس به دریاچه ارومیه در دو ناحیه کانی سیب و سیلوه این طرح عملیاتی می شود.

جلال زاده از بررسی بیش از 30 طرح و پروژه بزرگ نیمه تمام آذربایجان غربی در قالب طرح مهر ماندگار با حضور دستار ویژه رئیس جمهوری و معاونان سه وزارت راه و شهرسازی، نیرو و نفت خبر داد و گفت: مهمترین آنها انتقال آب از جنوب استان به دریاچه ارومیه و اتمام طرح راه آهن مراغه- ارومیه بود.

ازسال آبی 75 – 74 تا کنون رقم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دائمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570 هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.