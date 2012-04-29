ناصر صفار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پتانسیل و ظرفیت های موجود در استان در خصوص راه اندازی سیمای البرز و موانع فرا روی این مهم اظهار داشت: استان البرزبا ظرفیت سه میلیون مخاطب وپتانسیل هایی که در هیچ یک از استانها یافت نمی شود نیازمند رسانه ای استانی است؛به این جهت مهمترین دغدغه سازمان راه اندازی سیمای استانی بوده است.

وی افزود: البته این امر نیازمند زیر ساخت ها وبسترسازی های لازم نیز می باشد و همراهی مسئولان مهمترین بخش در درراه اندازی سیمای البرز و تحقق مطالبه مردم است.

این مسئول در بخش دیگری به فعالیت ها وسوابق خدمت خود نیز اشاره کرد.

وی تهیه کننده ارشد تلویزیون است و سوابق مدیریتی متعددی در سایر استانها داشته است؛ از وی خواسته شده است تا سی و سومین شبکه استانی را در استان البرز راه اندازی نماید؛ اما موانعی وجود دارد که هر بار این اتفاق مهم را به تعویق می اندازد.

وی اظهار داشت : علی رغم دستور ریاست جمهور مبنی بر واگذاری ساختمان پیام نور و 15 هکتار زمین درکنار آن به صداو سیما ، مسئولان پیام نور تا کنون تمکین نکرده ند و مجموعه صدا وسیما را با چالش هایی مواجه ساخته اند.

همه بودجه های تخصیصی به صدا وسیما برگشت خورد

مدیرکل صداوسیما در ادامه موضوع زمینی که قول واگذاری آن داده شد و اکنون به معضلی ریشه دار مبدل شده است را محور صحبت های خود قرار داد و گفت: در راه اندازی سیمای البرز با موانع زیادی روبرو شده ایم و انرژی زیادی را از مجموعه سازمان گرفته است.

وی افزود: اکنون پافشاری پیام نور در عدم واگذاری زمین به معضلی ریشه دار برای سازمان مبدل شده است و با تمام مذاکراتی که در این خصوص صورت گرفته اما هیچ نتیجه ای حاصل نشده است و رئیس این دانشگاه هر باره موضوع را به تصمیم هیئت امنا واگذار می کند.

صفار گفت: این اقدامات باعث شده بودجه ای که در دو مرحله به صدا وسیما تخصیص پیدا کرده بود برگشت بخورد.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون کلیه امکانات اعم از فرستنده پرقدرت تلویزیونی برای سیگنال رسانی و تجهیزات و امکانات فنی لازم، برای راه اندازی سیمای البرز آماده است؛ اما زمینی برای تعبیه تجهیزات وجود ندارد و سازمان چطور می تواند صدا وسیما را راه اندازی نماید.

وی گفت: پیام نور در دومین زمین هم سوله ساخت اما زمینی برای تعبیه تجهیزات وجود ندارد و سازمان چطور می تواند صدا وسیما را راه اندازی نماید.

پیام نور در دومین زمین هم سوله ساخت

مدیرکل صداوسیمای البرز در ادامه به زمین دیگری که توسط استاندار به صدا وسیما واگذار شد اشاره کرد و گفت: با مساعدت استاندار در جلسه شورای اداری استان واگذاری زمین دیگری به تصویب رسید و مسکن و شهرسازی موظف به واگذاری این زمین به صدا وسیما شد؛ اما هنگامی که برای تحویل زمین دوم در محل حاضر شدیم متوجه ساخت سوله ای در مرکزیت این زمین شدیم.

وی گفت: پس از بررسی ها مشخص شد این سوله نیز توسط دانشگاه پیام نور ساخته شده است؛ پیام نور هم به جای مذاکره چهره به چهره شبانه با تصرف زمین اقدام به ساخت سوله ای در این زمین کرده بود و در مدت یک ماه سوله دوم را نیز ساختند تا عملاً مجموعه صدا وسیما را با چالش عمده و عظیمی مواجه سازند.

پای دانشگاه هنر و اقدام غیر قانونی آن به میان آمد



در ادامه این گفتگو مدیر کل صدا وسیما از ورود دانشگاه هنر هم به این ماجرا خبر داد و گفت: در سال 70 دانشگاه هنر زمینی 120 هکتاری را خریداری می کند و ملزم می شود که ظرف مدت 6 ماه طرح آن را ارائه نمایند؛ تا ظرف مدت دو سال دانشگاه هنر ساخته شود ، با وجود آنکه در بند و تبصره ها نیز به این موضوع اشاره شده است که دیگر این زمین به دانشگاه هنر تعلقی ندارد؛ از سوی دیگر دانشگاه هنر نیز در اقدامی غیر قانونی این قطعه زمین را که استاندار قول واگذاری آن را به صدا وسیما داده است را به مبلغ دو میلیارد به پیام نور می فروشد.

وی افزود: اکنون چالش های متعددی در این اقدام غیر قانونی ایجاد شده وهیچ یک نیز حاضر به قبول اقدام غیر قانونی خود نیستند.

ناصر صفار گفت: جلسات متعددی نیز مجدداً با حضور مسکن وشهرسازی و معاون عمرانی استاندار در استانداری برگزار شده است؛ اما مجموعه دانشگاه پیام نور قصد پذیرفتن اقدام غیرقانونی خود را ندارند و هیت امنای دانشگاه نیز تمکین نمی کنند.

مدیرکل صداو سیمای البرز در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: با وجود تمام تلاش هایی که استاندارداشته اند؛ این امر محقق نشده است و اکنون راه اندازی سیمای البرز مطالبه مجموعه سیما نیست؛ جمعیت سه میلیونی استان از مدیرکل صداوسیما خواستار مطالبه خود هستند و ما نیز پاسخگوی مردم هستیم.

استاندار باجدیت مطالبه مردم را پیگیری کنند

وی افزود: مردم باید در جریان دلیل تاخیر یک ساله در راه اندازی سیمای البرز باشند؛ هم اکنون بسیاری از استانها از سیمای استانی بهره مند اند واین امر زمینه ساز رشد و تعالی هر استان محسوب می شود؛ اما در استان البرز مانع تراشی ها مانع از تحقق این مهم می شود.

وی افزود: با وجود تمام تلاش هایی که استاندار تا کنون برای راه اندازی سیمای البرز داشته ؛ اکنون لازم است به صورت جدی وارد عمل شود و مطالبه مردم را محقق سازد.

صفار عنوان کرد: استاندار البرز نباید در قبال تخلف دانشگاه پیام نور سکوت کند و مطالبه مردم را پیگیری نکند.

این مسئول خواست تا استاندار به عنوان مقام ارشد در استان با دعوت مسئولان واگذاری زمین اعم از مسکن وشهرسازی و... عامل سنگ اندازی ها را مشخص نماید.

گزارش سنگ اندازی ها به سازمان داده خواهد شد

مدیرکل صداوسیمای البرز در بخش دیگری گفت: ضمن آنکه چالش سازی های دانشگاه پیام نور را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کنیم و هم اکنون نیز در حال انجام آن هستیم؛ گزارش مانع تراشی ها در راه اندازی سیمای البرز را به سازمان صداوسیما گزارش خواهیم داد.

وی در پایان افزود: تا کنون قصد نداشته ایم از قدرت رسانه ای خود برای راه اندازی سیما استفاده کنیم؛ ولی مجبور این کار خواهیم شد و از طریق رسانه های سراسری اعم 20:30 و شبکه 5 سیما نیز این اقدام را انجام می دهیم تا همه آنانی که خواستار این مطالبه اند در جریان وقایع قرار گیرند.