به گزارش خبرنگار مهر، عبداله اصغرپور، فرماندار کلیبر ظهر روز یکشنبه 10 اردیبهشت در جلسه هماهنگی این جشنواره با اعلام این خبر افزود: به منظور معرفی فرهنگ بومی عشایر همه ساله این جشنواره برگزار می شود.

وی افزود: امسال علاوه بر اسب سواری برادران و خواهران مسابقات طناب کشی، کشتی سنتی، شترسواری، دو نیمه استقامت جوانان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای کودکان خردسال نیز برنامه رهاسازی بادبادک نیز در این جشنواره اجرا خواهد شد که مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط را خواستاریم.

محمد حسن آل هاشم ، مدیرکل امور عشایری استان نیز در این جلسه با اعلام اینکه امسال برای این منظور 250 میلیون اعتبار پیش بینی شده است و جوایز نقدی مسابقات به دو برابر افزایش یافته است.

وی از برگزاری نمایشگاه از توانمندیها و نقش زنان عشایر در جامعه نیزخبر داد و گفت: صنایع دستی و توانمندیهای زنان عشایر در قالب غرفه های نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار داده خواهد شد و در این مراسم از زنان برجسته عشایری از جمله مادران شهدا و نخبگان خواهر عشایری تجلیل بعمل خواهد آمد.