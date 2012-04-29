به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در غرفه خود در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال به صورت ویژه به معرفی و ارائه آثار منتشر شده در قالب مجموعه «رمان نوجوان» خواهد پرداخت.

بر اساس این گزارش رمان‌های نوجوان که تعداد محدودی از آن‌ها در نمایشگاه سال گذشته عرضه شد، امسال در بخش جداگانه‌ای در محل غرفه کانون در محل دید نوجوانان قرار می‌گیرد.

تعداد آثار منتشر شده از این مجموعه اکنون به 27 اثر رسیده است و بیش از 12 عنوان دیگر نیز به زودی منتشر می‌شود.

این آثار در یک سال گذشته موفقیت‌های بسیاری را نیز در جشنواره‌ها و مسابقات مختلف کسب کرده‌اند.

از مهمترین موفقیت آثار این مجموعه می‌توان به برگزیده شدن رمان «صوفی» به عنوان تنها اثر شایسته تقدیر بخش کودک و نوجوان نوزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1390اشاره کرد.

آثار دیگر این مجموعه مانند «پیش از بستن چمدان» و «گردان قاطرچی‌ها» در جایزه کتاب فصل، رمان «حتی یک دقیقه کافی است» در یازدهمین جشنواره شهید غنی‌پور، «اولین روز تابستان» در ششمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوانان و رمان «عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی» نیز در اولین جشنواره کتاب مهر در میان آثار برگزیده و شایسته تقدیر قرار گرفت.

حضور نویسندگان، شاعران و تصویرگران شاخص عرصه‌ کتاب کودک و نوجوان در غرفه‌ کانون از دیگر برنامه‌های کانون در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به شمار می‌رود.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روزهای 13 تا 23 اردیبهشت در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.