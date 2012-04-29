فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گسترش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان بر لزوم گسترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و افزود: لازمه امر به معروف و نهی از منکر شناخت خدا، سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، داشتن صبر، حسن خلق و عدالت است.

وی تصریح کرد: آمرین امر به معروف و نهی از منکر باید در کمال ادب و با بردباری به افراد تذکرات لازم را بدهند.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه مسئله امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد مختلفی است، گفت: کسانی که این دو فرضیه الهی انجام می دهند، باید بدانند که چه حرکتی مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.

وی گفت: انجام مطلوب این فرضیه الهی نیازمند عزمی همگانی است و امیداریم شاهد گسترش آموزشها در همه ادارات و نهادها باشیم.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه امروز دشمنان اسلام و جوانان را هدف قرار داده اند، گفت: هرکس باید به قدر توان خودش در این راستا تلاش کند تا جامعه ای پاک و به دور از گناه داشته باشیم.

