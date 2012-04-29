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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

با حضور رحیمی/

نمایشگاه توانمندیهای خوزستان افتتاح شد

نمایشگاه توانمندیهای خوزستان افتتاح شد

آبادان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از افتتاح نمایشگاه توانمندیهای تولیدی، صادراتی و خدمات فنی مهندسی استان با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور در منطقه آزاد اروند خبر داد.

امیر حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه ظهر یکشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور در نمایشگاه بزرگ منطقه آزاد و با دستگاه های اجرایی استان افتتاح شد.

نظری عنوان کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه جذب بازار های عراق و کویت نسبت به تولیدات استان است و به همین منظور گروهی  از تجار و بازرگانان این دو کشور برای بازدید از این نمایشگاه دعوت شده اند.

وی افزود: با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال جاری با عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» این نمایشگاه بی شک تاثیر بسزایی بر بخش تولید که در حال حاضر مسئله اصلی بخش اقتصاد و صنعت کشور است خواهد گذاشت زیرا یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی و تحقق صادرات، افزایش میزان و تنوع محصولات تولیدی و صادراتی در بازارهای داخلی و خارجی است.
 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در خصوص واحد های شرکت کننده در این نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه در فضایی به مساحت پنج هزار متر مربع پذیرای واحدهای توانمند در زمینه صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و آشامیدنی وکانی غیر فلزی ... است.
 
کد مطلب 1588448

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