ابوالفضل حسینی مرادآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 46 نفر از زندانیان این مرکز با فعالیت و تلاش مستمر واحد اجرای احکام زندان و مساعدت دستگاه های قضایی این شهرستان از زندان آزاد شده و به کانون خانواده خود بازگشتند.



وی گفت: تمام تلاش و فعالیت واحد اجرای احکام این زندان در سال جدید معطوف بر کاهش جمعیت کیفری است و در این زمینه آموزش پرسنل و آگاه سازی نقش بسزایی دارد.



حسینی مرادآبادی تصریح کرد: درسال جدید با مشارکت و همکاری سایر واحدهای مربوط ازجمله مددکاری اجتماعی، ستاد کاهش آسیب و شورای حل اختلاف، فرهنگ سازی برای کاهش جرائمی مانند نزاع و درگیری دست جمعی در دستور کار قرار گرفته و در این خصوص کلاسهای آموزشی و توجیهی برای زندانیان و خانواده آنان برگزار می شود.



رئیس زندان بوئین زهرا یادآورشد: خانواده مهمترین و ارزشمند ترین رکن جامعه ایرانی است و نباید ارکان تربیتی آن دستخوش برخی از ناهنجاری های قومی و محله ای شود.



وی بیان کرد: برنامه های تدوین شده به گونه ای است که علاوه بر شرکت زندانیان در این طرح، خانواده آنها نیز در زمان ملاقات از آموزش های لازم بهره مند خواهند شد.



حسینی مراد آبادی ابراز امیدواری کرد خانواده زندانیان با شرکت فعال در دوره های مشاوره تجربه لازم را برای حل منطقی مسائل بدست آورند تا فرزندانشان دچار لغزش وآسیب نشوند.

