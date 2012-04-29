به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرازمند سفیر سابق ایران در بحرین در گردهمایی خلیج فارس که صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، درباره موضوع روابط ایران و کشورهای خلیج فارس گفت: نگاه کشورهای عربی خلیج فارس به ایران بر این اساس است که بر اثر تحولات یک دهه گذشته توازن قوای منطقه‌ای به نفع ایران بوده است.

وی افزود: در بین این کشورها عمان همیشه خواستار روابط با ایران بوده و تلاش کرده نقش میانجی را ایفا کند. از طرف دیگر عربستان و بحرین موج تنش را با ایران داشته و دو کشور قطر و کویت نیز بینابین بودند و البته قطر علیرغم روابط خوب با ایران در موضوع سوریه کاملاً‌ در جبهه مخالف است.

فرازمند با اشاره به عواملی که باعث می‌‌شود دیدگاه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایران شکل بگیرد، اظهار داشت: یکی از این عوامل وضعیت عراق است. کشورهای خلیج فارس بر این اعتقادند که تحولات عراق به نفع ایران بوده و کنار گذاشته شدن صدام توازن منطقه را به نفع ایران تغییر داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کسانی با عراق همکاری میکنند که هیچ سابقه دوستی با خلیج فارس ندارند، تصریح کرد: بحث دیگری که باعث دیدگاه شورای همکاری خلیج فارس بر علیه ایران شده پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی است که آنها معتقدند توازن قوا را به هم می‌زنند و به همین دلیل مشوق تحریمها هستند و تلاش دارند برنامه صلح آمیز هسته‌ای را زیر سوال ببرند.

سفیر سابق ایران در بحرین همچنین به جنگ33 روزه و موارد دیگر از این دست نیز اشاره کرد و اظهار داشت: خیزش‌های عربی سال 2011 و مناسبات ایران نیز در شکل گیری نگاه اعراب تاثیرگذار بوده و با فرو ریختن رژیم‌های سنتی عربی در مصر و تونس روی کار آمدن اسلامگرایان میانه و کشورهای دیگر مثل یمن این دیدگاه تقویت شده که ایران برنده تحولات خاورمیانه است.

به گفته فرازمند در درجه اول کسانی سقوط کردند که به طور سنتی متحدان شورای همکاری خلیج فارس و عربستان بودند و به همین دلیل نیز عربستان و متحدانش در شورای همکاری احساس خطر می‌کنند. هراس دیگر آنها نیز مربوط به تضعیف ثبات و استقلال داخلی خودشان است چرا که امواج انقلاب‌های عربی خیلی زودتر از تصور آنها رسیده و اعراب خلیج فارس یکباره متوجه شدند که اخوان‌المسلمین نه تنها یک حزب خارجی نیست بلکه عضو گیری وسیعی از شهروندان شورای همکاری خلیج فارس دارد.

وی با اشاره به اینکه نکته دیگری که باعث هراس شده حضور بازیگران و مفاهیم جدید در بحث حاکمیت و قدرت است گفت: اسلامگرایان میانه رو هیچ گاه اهرم عربستان در تحولات منطقه نبوده به دلیل اینکه در محیط عربی سنتی خود را ظهور و بروز داده و این هراس را ایجاد کرده که به تدریج از میان اسلامگرایان تندرو نیز عضو خواهد داشت.

فرازمند همچنین تصریح کرد: غرب تغییر در جامعه عرب را پذیرفته و با بازیگران جدید وارد تعامل شده است. در چند ماه اخیر نیز انتقاد از غرب در بین شورای همکاری خلیج فارس آغاز شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: احتمال می‌رود در آینده مناسبات بهتری بین ایران و کشورهایی که دچار انقلاب شده اند ایجاد شود. بحث عراق و انرژی هسته‌ای ایران و همچنین خیزش های عربی خاورمیانه از دیدگاه عرب‌ها توازن را به هم زده و شورای همکاری در مرحله گذر است. تا مناسبات شکل نگیرد دیگر نمی‌توان از همکاری منطقه‌ای استفاده برد و ایران برای دستیابی به چشم اندازی که وجود دارد نیازمند سیاست گذاری است.

در ادامه این نشست حسین سلیمی استاد سیاست دانشگاه علامه نیز در رابطه با خلیج فارس و نظام بین‌الملل به گفتمان تنازعی که در منطقه در قرن بیستم و در طی حضور استعماری انگلیس شکل گرفته است، اشاره کرد و گفت: تا پیش از این منطقه هیچ حاکمیتی به جز ایران نداشت و به همین دلیل مسایل سرزمینی نیز مطرح نبود.

وی افزود: براساس ترکیب جدید ادعاهای تازه و مسایل سرزمینی با مهندسی جدیدی که استعمارگران در منطقه ایجاد کردند به وجود آمد.

به گفته سلیمی خلیج فارس در این زمان نماد تقابل هویتی شد و به همین دلیل نیز باید توجه داشته باشیم که اهمیت خلیج فارس نه تنها فقط در مسایل استراتژیک و اقتصادی بلکه به عنوان یک نماد هویتی مورد تاکید است.

این کارشناس سیاست خارجی خاطرنشان کرد: طرح دوباره مسئله ابوموسی گواهی بر صدق این مدعاست که تا زمانی که بین ایران و مرکزیت سیستم بین‌الملل تنش وجود داشته باشد مساله خلیج فارس و جزایر سه گانه مطرح است. به محض اینکه ایران گام‌هایی را در ایجاد فضای مثبت برداشته و گفتمان‌های بین‌الملل شکل گرفته مساله خلیج فارس و جزایر سه گانه مطرح شده است.