به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی امروز یکشنبه در چهارمین همایش ارتقاء سلامت اداری، که با محوریت تضمین تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار شد، در خصوص آموزش مدیران در نظام اداری گفت: ما در این زمینه مشکل داریم و علت این است که در کشور حزب نداریم.

وی ادامه داد : وقتی تشکیلات حزبی شکل می گیرد افراد را آموزش می دهند و برنامه تولید می کنند بنا بر این افراد رشد می کنند که در مسند قدرت پست بپذیرند.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: برخی از مدیران ما ظرفیت کار تاکتیکی دارند اما در موقعیت کار استراتژیک قرار می گیرند ، در حالیکه توانایی تصمیم گیری استراتژیک را ندارند ، این ضعف از نبود حزب است.

لاریجانی گفت: شهید بهشتی به نکته خوبی اشاره کرد که کشور ما بدون داشتن حزب نمی تواند سازمان درست اداری تشکیل دهد، اینکه نزدیک انتخابات افراد به صورت هیتئی گرد هم جمع می شوند و جبهه و گروه تشکیل می دهند که پس از انتخابات هم بادش در می رود، این شلوغ کاری سیاسی است و کارکرد حزبی نیست ، حزب این نیست که فقط لیست ارائه دهند، این روش یک روش بدوی است.

رئیس مجلس ادامه داد : اگر می خواهیم دموکراسی ما غنی شده باشد و خام نباشد باید تشکیلات مدنی آن را فراهم کنیم.

وی افزود : اگر مدیرانی سالها در حزب و تشکیلات خوب کار کرده باشند روش کار دیوانی را یاد می گیرند و خود به خود به تخلف نزدیک نمی شوند.

لاریجانی از شورای دستگاه های نظارتی کشور خواست تا روی این موضوع کار کند.

رئیس مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم قانونگرایی در همه سطوح گفت: در انتصاب مدیران باید قانونگرایی اصل باشد نه فرار از قانون.

وی ادامع داد: شنیده ام یکی از افرادی که مناقشات هم اطرافش زیاد است، نقل زبانش این است که قانون چند من است ؟! این فرد به درد مدیریت نمی خورد باید فاتحه او را خواند باید او را در میدان تره بار ببرند تا با باسکول کار کند وقتی متوجه این موضوع نیست.

لاریجانی ادامه داد: افراد حداقل باید با لسان بگویند که قانون گرا هستند وقتی این فرد لسانا هم نمی گوید خیلی مشکل دارد و نباید مسئولیت بپذیرد.

ادامه دارد.