به گزارش خبرنگار مهر، رسول النقی پور ظهر یکشنبه در نشست هفتگی نیروی انتظامی با خبرنگاران با بیان اینکه طی سال گذشته 38 باند قاچاق انواع کالا شناسایی و متلاشی شده، افزود: در این راستا تعداد پنج هزار و 515 نفر قاچاقچی عمده و خرده دستگیر شده اند.

وی از کشف سه میلیون و 688 هزار و 832 پاکت انواع سیگار خارجی، 527 هزار و 950 ثوب البسه و روسری خارجی، 220 هزار و 624 متر پارچه، 219 هزار و 165 عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، 13 هزار و 114 دستگاه لوازم خانگی، پنج هزار و 203 دستگاه لوازم صوتی و تصویری و دو میلیون و 946 هزار عدد انواع داروهای روانگردان از این قاچاقچیان خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی ارزش ریالی کالاهای کشف شده طی سال گذشته را 623 میلیارد ریال دانست و اظهار داشت: طی این مدت 441 فقره انبار و محل دپو و 449 فقره انواع جاسازی شناسایی شده که برای تحقق شعار امسال تمام امکانات لازم برای جلوگیری از ورود کالاهای خارجی بکار گرفته می شود.



النقی پور در ادامه از دستگیری سه هزار و 324 سارق سابقه‌ دار، بدون سابقه و مال‌خر در آذربایجان غربی طی سال گذشته خبر داد و یادآور شد: طی این مدت 956 فقره سرقت از منازل، 333 فقره سرقت از مغازه، 911 دستگاه خودروی سرقتی، 450 دستگاه موتورسیکلت، 752 مورد سرقت لوازم خودرو، 150 فقره سرقت احشام و در مجموع پنج هزار و 970 فقره انواع سرقت‌ کشف شده است.



النقی‌پور با بیان اینکه از این تعداد یک ‌هزار و 779 نفر سارق سابقه‌ دار و یک‌ هزار و 545 نفر بدون سابقه بوده و 204 نفر هم مال‌خر بوده و دو هزار و 493 نفر دارای سابقه اعتیاد بودند، گفت: در ایام تعطیلات نوروزی هیچ‌گونه سرقتی روی نداده است.

وی از کشف و ضبط سه میلیون و 688 هزار و 832 پاکت انواع سیگارت، اجناس و دخانیات، 220 هزار و 624 متر پارچه، 527 هزار و 950 سوب البسه و روسری، 319 هزار و160 فقره لوازم آرایشی و بهداشتی، 13هزار و114 لوازم خانگی و انواع لوازم صوتی و تصویری 5 هزار و 203 دستگاه خبر داد.



کشف 19 کیلو انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی



رئیس مرکز اطلاع‌ رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از کشف و ضبط 19کیلو و 694 گرم انواع مواد مخدر طی 10 روز گذشته خبر داد و گفت: در این راستا پنج کیلو و 906 گرم تریاک، 12 کیلو و 308 گرم هروئین، یک کیلو مورفین، 480 کیلوگرم سایر مواد مخدر و یک ‌هزار و 549 عدد قرص روان‌گردان کشف شد.

علی جدیدی با بیان اینکه در این ارتباط 58 نفر معتاد و 171 نفر قاچاقچی، حمل‌کننده و فروشنده مواد مخدر دستگیر شده، ادامه داد: 42 قبضه سلاح نیز کشف شده که شش قبضه سلاح جنگی و 36 قبضه شکاری را شامل می‌ شود.