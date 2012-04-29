به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: افزایش تولید ملی در گرو فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای تولید داخل است و فرهنگ استفاده از تولید کالاهای داخلی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی جامعه خواهد داشت.

حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: تمام دستگاه های فرهنگی باید بخشی از فعالیتهای فرهنگی خود را متوجه محقق کردن فرمایشات مقام معظم رهبری نمایند و برگزاری همایش علمی پژوهشی پیامهای نوروزی با محوریت سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مسابقه وبلاگ نویسی با همین عنوان گامی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری است.

وی گفت: فرهنگ نقش اساسی و کلیدی در زندگی بشر دارد و برای تقویت فرهنگ و ارتقاء فرهنگ دینی و حفظ ارزشهای اسلامی نیازمند کار و تلاش بیشتر و جدی هستیم.

آفتابی با تاکید بر توجه بیشتر به فعالیتهای فرهنگی و هنری، خصوصا با محوریت مسائل دینی و ارزشی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا با کار فرهنگی مناسب نگاه مثبت را در جامعه تقویت نمائیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: در سال 1390 قدمهای خوبی برداشته شد، بطوری که به گواه رسانه ها و اهالی فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال گذشته کارنامه مثبت و درخشانی داشت.

طرح توسعه کشاورزی باعث رونق اقتصادی کرمانشاه را به دنبال دارد

سید دادوش هاشمی گفت: هرچه تلاش کنیم که این طرح با موفقیت بیشتری دنیال و اجرا شود، به رونق اقتصادی شهر و کشور خود کمک کرده ایم.

استاندار کرمانشاه افزود: دولت در کنار توجه به طرح های بنیادین و اساسی مانند مسکن مهر، قانون هدفمندسازی یارانه ها و تلاش برای برقراری و گسترش عدالت، طرح توسعه بخش کشاورزی را نیز مورد توجه قرار داده که این موضوع باعث تحول گسترده ای در بخش کشاورزی خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: کرمانشاه به واسطه قابلیت های بالا در این بخش و از آنجایی که قطب کشاورزی کشور نیز می باشد می تواند این طرح را با موفقیت به مرحله اجرا در آورد و رونق اقتصادی بسیار خوبی را به منطقه بدهد.

استاندار کرمانشاه با تاکید براینکه از طرح توسعه کشاورزی باید به عنوان راهگشای مشکل بیکاری نگاه کرد، افزود: اجرای مطلوب این طرح قطعا کاهش بیکاری در استان را که مورد تاکید و توجه رهبر معظم انقلاب نیز قرار داشت، سبب خواهد شد.

هاشمی همچنین از نیازمندی عراق برای واردات محصولات کشاورزی سخن گفت و افزود: در این میان کرمانشاه به واسطه توانمندی های بالا در این بخش و همچنین هم مرز بودن با این کشور قادر است نیاز عراق را با صادرات محصولات کشاورزی برطرف و رونق مضاعفی به امر صادارت خود ببخشد.

بیش از 2 میلیون نفر از کتابخانه های عمومی کرمانشاه بازدید کردند

مسئول آمار امورکتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 1.8 میلیون نفر به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کردند، افزود: متوسط امانت کتاب کتابخانه های عمومی استان ، 120 هزار جلد کتاب به مراجعه کنندگان در ماه بود.

حامد امیدی افزود: تعداد اعضای فعال کتابخانه های استان 56 هزار نفر و تعداد نسخ موجود در این کتابخانه ها 790 هزار جلد است.

وی در ادامه افزایش 100 درصدی تعداد کتابخانه های مشارکتی در استان را امیدوارکننده دانست و گفت: این نوع کتابخانه ها از پنج باب به 10 باب افزایش یافته است و با پیگیریهای صورت گرفته قرار است 10 باب دیگر تا اواخر خرداد ماه سالجاری به این کتابخانه ها افزوده شود.

وی همچنین با اشاره به برخی آمار فعالیتهای فرهنگی کتابخانه های عمومی استان، گفت: در سال گذشته سه هزار و 461 نفر عضو شبکه کتابخوانان حرفه ای و 51 هزار و 39 نفر در مسابقات کتابخوانی آنلاین شرکت کردند.

امیدی افزود: شش هزار و 250 نفر نیز در مسابقات مکتوب و یک هزار و 656 نفر در مسابقات کتابخوانی استان شرکت کننده داشته ایم.

دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی هستند

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: تمامی دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی هستند.

برزو باقرآبادی با اعلام خبر فوق از تمام دستگاه های اجرایی استان خواست که در این راستا اقدام نمایند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با بیان اینکه 183 نفر از نیروهای شرکتی استانداری و فرمانداری های تابعه به قرارداد انجام کار معین و قراردادی کارگری تبدیل وضعیت شده اند، گفت: بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همه ادارات ملزم به اجرایی نمودن این بخشنامه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خود به قرارداد انجام کار معین و کارگری موقت هستند و دستگاه های اجرایی که تاکنون بخش نامه مذکور را اجرا نکرده اند از طریق این حوزه قابل پیگیری بوده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی تاکید کرد: همچنین با توجه به بخش نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ادارات می بایست نسبت به اخذ شماره شناسه برای کارکنان تبدیل وضعیت اقدام نمایند که پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مذکور مستلزم داشتن شماره شناسه برای آنها است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با اشاره به تبدیل وضعیت 32 نفر از نیروهای قراردادی انتقال از کلانشهر تهران و همچنین متقاضی انتقال از مرکز استان به مناطق محروم، گفت: این افراد که در آزمون داخلی استان شرکت نموده اند مراحل اخذ شماره استخدام و صدور احکام کارگزینی استخدام پیمانی آنها انجام گرفته است.

افزایش توان صادراتی سیمان کرمانشاه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

محسن رستمی گفت: کارخانه سیمان غرب در سال 90 با تولید یک میلیون و 270 هزار تن کلینکر، یک میلیون و سیصدهزار تن سیمان معادل 110 درصد ظرفیت اسمی این کارخانه تولید نموده که در سال 90 نسبت به سال 88 معادل 35.4 درصد نسبت به سال 89 معادل 6 درصد افزایش تولید داشته است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات سیمان غرب در سال 90 معادل660 هزار تن بوده که نسبت به سال 89 معادل 62 درصد و نسبت به سال 88 معادل 250 درصد افزایش داشته که معادل 37 میلیون دلار ارزآوری داشته است.

وی در پایان در خصوص تولیدات کارخانه سیمان سامان گفت: این کارخانه که از بزرگترین کارخانه های تولید سیمان بخش خصوصی است با ظرفیت2.4 میلیون تن در سال علاوه بر تأمین نیاز داخلی بخش اعظمی از آن به کشور عراق صادر می گردد که در حال حاضر استان کرمانشاه بعنوان اولین صادرکننده سیمان به کشور عراق بوده و باید در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی میزان صادرات سیمان از لحاظ وزنی و ارزی به عراق افزایش یابد.