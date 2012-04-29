به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هشتمین جلسه فساد بزرگ مالی، وکیل سرپرست سابق منطقه 6 بانک صادرات اهواز با حضور در جایگاه مدعی شد موکلم نهم مرداد سال گذشته از ماجرا مطلع شد که سریع موضوع را به مافوقش اطلاع داد. قبل از این تاریخ نیز از این موضوع بی اطلاع بود. در پرونده نیز دلیلی برای آگاهی وی از ماجرا وجود ندارد.



وی ادامه داد: هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد که نشان دهد وی ارتباطی با گروه آریا داشته است.



متهم با آنها دیداری نداشته که معاون جرم شود. اتهام او معاونت نبوه و اهمال است.



وکیل متهم افزود: درباره 17 مییلون و 500 هزار تومان نیز باید بررسی شود چرا او این پول را دریافت کرده است. گرفتن این پول ارتشا نیست و پول واگذار شده در مقابل انجام کاری پرداخت نشده است.



وکیل وی افزود: سه میلیون مابقی نیز چند نقل قول در موردش وجود دارد که موکلم می گوید این پول در دست او امانت است که قرائن حکایت از صحت حرفهایش دارد. اتهام وی تحصیل مال نامشروع است و او هیچگاه ارتشا نکرده است. برای موکلم درخواست تبدیل قرار و تبرئه دارم.

