به گزارش خبرنگار مهر، گروه دوچرخه‌سواری "اسپاد" با شعار فرهنگ‌سازی محیط زیست و آشغال زدایی در مقابل سینما قدس واقع در میدان ولیعصر حاضر می‌شوند.

این دوچرخه‌سواران نارنجی‌پوش قرار است از فردا از مقابل جنوبی‌ترین سینمای نمایش دهنده "نارنجی پوش" تا شمالی‌ترین سینمای اکران کننده این فیلم رکاب بزنند و در طول مسیر در مقابل همه سینماهای نمایش دهنده توقف داشته باشند.

"نارنجی پوش" اثر داریوش مهرجویی داستان حامد آبان (حامد بهداد) عکاس حرفه ای مجلات و روزنامه ها است که با خواندن کتابی چنان تحت تاثیر پالایش محیط زیست و مبارزه با آشغال زایی می شود که با لباس نارنجی مخصوص رفتگران به شهرداری می پیوندد و با عنوان "نارنجی پوش لیسانسه" به شهرت می‌رسد اما اعتبار و محبوبیت حامد زندگی خصوصی و خانوادگی او را با سیلی از فراز و نشیب های عاطفی تند و ناگهانی به سمت و سویی دیگر می برد.

حامد بهداد، لیلا حاتمی، میترا حجار، طناز طباطبایی، همایون ارشادی، فردوس کاویانی، اردشیر رستمی، امید روحانی، محمدجوادجعفرپور، مهیار پورحسابی، کیانوش گرامی، علی اصغر طبسی و... بازیگران اصلی این فیلم هستند.