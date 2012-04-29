به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین احمدی با بیان این مطلب گفت: مجتمع فولاد خراسان در سال گذشته، با تولید 798 هزار و 614 تن آهن اسفنجی (ماده اولیه) و تولید 693 هزار و 476 تن فولاد خام به ترتیب به رشد8/28 و 4/20 درصدی در تولید این فلز استراتژیک دست یافت.

وی افزود: این مجتمع، همچنین 628 هزار و 689 تن میلگرد تولید کرد که در مقایسه با سال پیش از آن، 4/7 درصد رشد داشت.

مدیر عامل مجتمع فولاد خراسان با اشاره به رشد 9/26 درصدی عرضه محصولات نسبت به سال 89، تصریح کرد: این شرکت در سال گذشته، 681 هزار و 889 تن انواع میلگرد به بازارهای مصرف عرضه کرد.



وی ادامه داد: علاوه براین، در مدت یاد شده 53 هزار تن محصول به کشورهای همجوار صادر شد.