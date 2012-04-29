مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سطح زیر کشت شالی بهاره در مینودشت 450 هکتار و کشت تابستانه (کشت دوم) در سطح 2150 هکتار می باشد که از مقادیر فوق هزار و 150 هکتار به عنوان نسق زراعی است.

عیسی قربانی در ادامه اعلام کرد: با فرا رسیدن فصل بهار، عملیات احداث خزانه شالی بهاره در شهرستان مینودشت آغاز می شود و با توجه به ابلاغ اعتبارات توسعه بخش کشاورزی و تشکیل کار گروه شهرستان به منظور کشت مکانیزه، کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح آمادگی ارائه تسهیلات احداث نشاء به صورت حقیقی و حقوقی به افراد را در قالب طرح دارد.

وی عنوان کرد: در صورت کشت مکانیزه، مصرف بذر در واحد سطح بیش از 50 درصد کاهش می یابد.