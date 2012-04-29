محمد رضا پوینده در گفتگو با مهر در شرف آغاز جشنواره لاله ها که برای اولین بار به صورت کشوری در استان البرز برگزار می شود اظهار داشت: برگزاری جشنواره های لاله ها نیازمند اطلاع رسانی و همکاری کلیه رسانه های استان البرز است.

وی افزود: هماهنگی فرا بخشی یکی از رسالت های دستگاه ها است و باید در رونق گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

سفیری از هلند درجشنواره لاله ها

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز در بخش دیگری از حضور سفرا و وزیران کشورهای تولیدکننده مطرح گل در استان البرز خبر داد و گفت: در جشنواره لاله ها برای اولین بار هماهنگی دستگاههایی نظیرپست، بنیاد شهید، جهادکشاورزی و... رونمایی از تمبر لاله ها را خواهند داشت، ضمن اینکه سفرایی از کشورهای مطرح در تولید گل نظیر هلند حضور خواهند داشت و با مسئولان استان ملاقات می کنند.

پویند افزود: در این ملاقات زمینه های همکاری دو جانبه از سوی مقامات ارشد استان وسفیران و وزرا برای تجارت و مراودات صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: رسالت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان البرحفاظت و شناساندن ظرفیت های تاریخی و تمدنی این استان است.

یک میلیون کتاب گردشگری در نوروز توزیع شد

پوینده گفت: از زمان استقرار میراث فرهنگی در استان البرز تلاش های مداوم و مستمری صورت گرفته است؛ به نحوی که در نوروز سال جاری بالغ بر یک میلیون جلد کتاب و بروشور به منظور شناسایی ظرفیت های استان البرز توزیع شد.

رسانه ها جشنواره لاله ها را اطلاع رسانی کنند

وی افزود: با این وجود رسانه ها با اطلاع رسانی جامع خود تکمیل کننده ظرفیت های گردشگری در استان خواهند بود و ضرورت دارد به نحو جامعی جشنواره لاله ها را که برای اولین بار به صورت کشوری برگزار می شود ، اطلاع رسانی کنند.

جای جای البرز سرشار از فرصت های جشنواره

این مسئول در بخش دیگری ضمن اشاره به پتانسیل های بالای البرزبه عنوان قطب کشاورزی افزود: حضور گردشگران در این استان فقط نباید به جشنواره لاله ها محدود شود، جای جای استان البرز ظرفیت حضور مستمر گردشگران را دارد و فقط نباید به پتانسیل های آسارا محدود شد.

وی افزود: با شناسایی ظرفیت ها و فراهم آوردن بسترهای لازم فرصت های متعددی علاوه بر جشنواره لاله در استان البرز وجود دارد.

مدیرکل میرث فرهنگی و گردشگری در پایان با برشمردن خلاء های فرا روی گردشگری در استان تاکید کرد: ظرفیت های گردشگری استان فقط با اطلاع رسانی مداوم، به حضور گردشگران و توسعه تورسیم در استان منتهی خواهد شد.