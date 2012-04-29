به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از کارگران نمونه کشور، واحدهای نمونه کاری و گروه های منتخب کار کشور عصر دیروز شنبه با حضور رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

رئیس جمهور در این مراسم علاوه بر تاکید بر حمایت دولت از کار و تولید در جامعه، هدایایی را نیز به کارگران نمونه کشور اهدا کرد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که رئیس جمهور در این مراسم به هر کارگر نمونه کشوری علاوه بر لوح تقدیر، 13 عدد سکه تمام بهار آزادی نیز به عنوان هدیه پرداخت کرد که در مجموع، 143 عدد سکه می‌شود.

همچنین برای هر یکی از کارگران نمونه کشوری که تعداد آنها 11 نفر است، به همراه 6 گروه کار نمونه و 6 واحد منتخب کشور در سال 90 یک دستگاه خودروی پراید واگذار خواهد شد.

هم اکنون این خودروها خریداری و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده در یک مراسم دیگری، واگذاری خودروهای کارگران نمونه سال 90، گروه های کار و واحدهای منتخب کشوری انجام می شود.