حذف کامل مالاریا نیازمند همکاری مردم و ارگانهای مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مبارکی صبح یکشنبه در همایش کشوری مالاریا که به میزبانی یزد در حال برگزاری است، با تاکید بر مشارکت مردم در کنترل و حذف مالاریا اظهار داشت: مالاریا از آن دسته بیماری هایی است که سرمایه بسیاری از هر جامعه را به خود اختصاص دهد و هزینه سنگینی را به جوامع تحمیل کند.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم در سال 1404 غروب مالاریا را در کشور به جشن بنشینیم و شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم.

مبارکی وجود برخی مشکلات فنی، ضعف مدیریتی، ضعف در برنامه‌ریزی‌های دقیق و منظم همچنین کاهش نظارت‌های دقیق بر تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه و ضعف در امور اجرایی را از جمله علل برخی ناکامی‌ها در کنترل و ریشه‌کنی مالاریا در کشور عنوان کرد.

همایش کشوری مالاریا با حضور "ساناکا سامارا سینها" مشاور ارشد نماینده مقیم سازمان ملل در جمهوری اسلامی، کارشناسان و مدیران گروه مبارزه با بیماری‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.