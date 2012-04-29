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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

مبارکی:

حذف کامل مالاریا نیازمند همکاری مردم و ارگانهای مختلف است

حذف کامل مالاریا نیازمند همکاری مردم و ارگانهای مختلف است

یزد - خبرگزاری مهر: معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت به تنهایی از عهده ریشه کنی مالاریا بر نمی آید و لازم است در این زمینه مردم و ارگان های مختلف همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مبارکی صبح یکشنبه در همایش کشوری مالاریا که به میزبانی یزد در حال برگزاری است، با تاکید بر مشارکت مردم در کنترل و حذف مالاریا اظهار داشت: مالاریا از آن دسته بیماری هایی است که سرمایه بسیاری از هر جامعه را به خود اختصاص دهد و هزینه سنگینی را به جوامع تحمیل کند.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم در سال 1404 غروب مالاریا را در کشور به جشن بنشینیم و شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم.

مبارکی وجود برخی مشکلات فنی، ضعف مدیریتی، ضعف در برنامه‌ریزی‌های دقیق و منظم همچنین کاهش نظارت‌های دقیق بر تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه و ضعف در امور اجرایی را از جمله علل برخی ناکامی‌ها در کنترل و ریشه‌کنی مالاریا در کشور عنوان کرد.

همایش کشوری مالاریا با حضور "ساناکا سامارا سینها" مشاور ارشد نماینده مقیم سازمان ملل در جمهوری اسلامی، کارشناسان و مدیران گروه مبارزه با بیماری‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

کد مطلب 1588465

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