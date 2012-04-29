به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور با اشاره به عزم دولت برای توسعه زیر ساختهای صنعتی فارس با محوریت توسعه شهرکهای صنعتی استان گفت: در دو سال اخیر 20 شهرک صنعتی در استان فارس ایجاد شده که این موضوع حد نصاب جدیدی در ایجاد بیشترین تعداد شهرکهای صنعتی در کشور محسوب می شود.

ایرج موفق در بازدید از شهرک صنعتی بزرگ شیراز افزود: ایجاد 20 شهرک صنعتی در فارس در سالهای 89 و 90 معادل فعالیت صورت گرفته در زمینه ایجاد شهرکهای صنعتی در 20 سال قبل از آن است و شهرکهای صنعتی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شده است.

وی همچنین با بیان اینکه استان فارس در جذب اعتبارات ملی و استانی در حوزه شهرکهای صنعتی از استانهای شاخص و برتر کشور محسوب می شود، گفت: این مهم بیانگر فعالیتها و تلاشهای مناسب انجام شده توسط مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز گفت: در دو سال اخیر بیش از 700 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی استان اجرایی شده است.

علی همت افزود: بیش از 300 طرح عمرانی در دو سال اخیر در شهرکهای صنعتی اجرایی شده و هم اکنون در تمام شهرستانهای فارس زیر ساخت موجود برای استقرار واحد های صنعتی فراهم شده است.

وی افزود: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شرایط برای سرمایه گذاری و توسعه صنعتی فارس فراهم است.

اختصاص دو میلیاردریال اعتبار وام دانشجویی دانشجویان پیام نورفارس

دو میلیارد و300میلیون ریال برای وام شهریه دانشجویی نیسمال دوم دانشجویان پیام نور استان فارس اختصاص یافت.

وام شهریه دانشجویان در مقطع کارشناسی مبلغ 150هزار تومان و در مقطع کارشناسی ارشد یک میلیون تومان است که دراختیار دانشجویان متقاضی و واجد شرایط قرار می گیرد.

دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرهای فارس برای استفاده از این تسهیلات لازم است هر چه سریعتر به اموردانشجویی مرکز یا واحد محل تحصیل خود مراجعه و مدارک لازم را ارائه کنند.

صادرات سه هزار تن کالا از فارس

میرکل گمرکات استان فارس گفت: مقدار سه هزار و 235 تن کالا طی یک ماه اخیر سال 91 از طریق اداره کل گمرکات استان فارس به خارج ازر کشور صادر شده است.

سکینه سیاحی در این خصوص بیان کرد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 53 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در مدت موصوف کالاهای صادراتی به 20 کشور جهان ازجمله عراق، امارت متحه عربی، آلمان، جمهوری کره، افغانستان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، کویت، پاکستان، قطر و نروژ صادر شده، بیان کرد: مواد غذایی، فرش دستباف، کالای صنعتی، عصاره و پودر شیرین بیان، مصنوعات مسی، خرمای تازه و خشک، پسته و مغز پسته، مصنوعات پلاستیکی و ملامین، کاشی و سرمایک و گلاب و سایر عرقیات بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده اند.