نظام کنترل دیابت در کشور به سطح 2 و 3 رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رواقی افزود: این برنامه از سال 89 آغاز شده است که در سال 90 به سطح یک رسیده و امسال به سطح 2 و 3 می رسد.

وی افزود: بیماران دیابتی که در سطح یک شناسایی شده بودند می توانند وارد سیستم خدمات درمانی شوند و برای معالجه آنها از مراکز درمانی وقت گرفته می شود.

رواقی ادامه داد: بیمار طبق روند ارجاع کلیه، چشم، اعصاب، آزمایشات لازم و مشاوره روانپزشکی دریافت می کند و بازخورد نتایج آن به سطح یک برخواهد گشت.

وی با اشاره به اینکه 10 استان در ابتدا و 6 استان در اواخر سال 90 به این طرح اضافه شدند، گفت: نظام کنترل دیابت در شهرهای بالای یک میلیون نفر انجام شده است تا عوارض بیماری دیابت افراد زودتر شناسایی شده و کاهش کوری دیابتی و عوارض قلب و اعصاب و کلیه از نتایج آن خواهد بود.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت اضافه کرد: 16 دانشگاه علوم پزشکی سال قبل از طرحهای یکدیگر در این خصوص بازدید کردند و شاخص های لازم شناسایی شده و امسال جهش بزرگی با توجه به منابع موجود طرح اتفاق می افتد.

رواقی اظهار داشت: در نشست معاونان بهداشت و درمان در شهرستان کرمان برنامه دوباره بازبینی شده و اهداف سال 91 مشخص شده است.

وی در خصوص کشوری شدن این برنامه گفت: این برنامه به برنامه پزشک خانواده وصل می شود و در کل کشور به صورت سراسری اجرا خواهد شد. ضمن اینکه از هم اکنون هر دانشگاه علوم پزشکی نیز که امکانات لازم را داشته باشد می تواند از نیمه دوم امسال به برنامه فوق افزوده شود.