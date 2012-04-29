به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پنج هزار و 247 واحد مسکن مهر در استان خوزستان به مرکزیت بهبهان اظهار کرد: طرح مسکن مهر یکی از ماندگارترین فعالیتهای عمرانی دولتهای نهم و دهم بود که توانسته تعداد قابل توجهی از مردم محروم جامعه را صاحبخانه کند.

وی تصریح‌کرد:‌ قاعدتا باید بیشتر پروژه های مسکن مهر را تا پایان امسال به اتمام برسانیم و جشن پایان ساخت و ساز مسکن مهر را بگیریم و امیدواریم پروژه های دیگر در سال 92 که پایان عمر دولت دهم تکمیل و بهره برداری برسد.



رحیمی با اشاره به اینکه امروز در کل کشور بیش از 700 طرح مسکن مهر در حال فعالیت بوده که با رشد و پیشرفت 70 درصدی کار خود را ادامه می دهند، گفت: این طرحها به دلیل پیشرفت بسیار خوب و مطلوب پروژه ای با عنوان «طرح مسکن مهر ماندگار» یاد می شوند.



معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: قاعدتا باید بیشتر پروژه های مسکن مهر را تا پایان امسال به اتمام برسانیم و جشن پایان ساخت و ساز مسکن مهر را بگیریم و امیدواریم پروژه های دیگر در سال 92 که پایان عمر دولت دهم است، تکمیل و بهره برداری برسد.



وی با بیان اینکه مسکن مهر یکی از کارهای ارزشمند دولت دهم به شمار می رود، اظهار کرد: امروز تعداد چهار میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در سراسر کشور در حال احداث یا ساخت بوده که نشان از همت عالی مسئولان این عرصه دارد.



رحیمی با بیان اینکه ساختن خانه و خانه سازی در واقع سفارش دین اسلام است و در اندیشه‌های مذهبی ما همیشه به ساختن سرپناه و منزل برای خود و خانواده خود تشویق شده ایم تا در آرامش خیال سکونت کنیم، عنوان‌کرد:‌ پروژه مسکن مهر به همین خاطر در کشور راه افتاد و همه کسانی را که فاقد مسکن بودند، به لطف خدا و برکت این دولت خدمتگذار صاحبخانه شدند و در همه شهرستانها و روستاها پروژه ها یکی پس از دیگری تکمیل و به متقاضایان تحویل داده شد.



معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه از تعداد واحدهای نامبرده یک میلیون و 600 هزار واحد در روستاها و مابقی آن در شهرهای سراسر کشور قرار دارد، عنوان کرد: امیدواریم نهضت مسکن مهر که در دولت دهم به خود شکل واقعی گرفت در دولتهای آینده نیز تکرار شود.