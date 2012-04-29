34 گونه لاله در استان البرز تولید می شود/ نحوه نگهداری طولانی مدت لاله ها

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد گونه های تولیدی گل لاله در استان البرز گفت: 34 واریته اصلاح شده گل لاله (فلسایی) در استان البرز تولید می شود.

وی افزود: در دنیا و کلکسیون هلند هزار و 400 رنگ ( واریته) لاله به ثبت رسیده است؛ و از هر رنگ بالغ بر30 تونالیته وجود دارد.

هر گلدان لاله در30 وعده غذایی روی میز ماندگار خواهد بود

غلامی درباره نحوه نگهداری طولانی مدت لاله ها نیز گفت: لاله ها را باید در یخچال نگهداری کنید و در هر وعده غذایی از زیبایی های آن بهره مند شوید.

وی افزود:هرگلدان گل لاله باید سی وعده غذایی ماندگار باشد و رمز این ماندگاری نیز نگهداری لاله ها در یخچال است.

این پرورش دهنده گل گفت: همزمان با آغاز جشنواره لاله ها نیزکارشناسان کشاورزی حضور خواهند داشت تا به سوالات بازدید کنندگان پیرامون انواع پیاز گل و نحوه نگهداری آنها پاسخ دهند.