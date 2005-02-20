گوليت و ژان تيگانا با چند روز تاخير به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقه قراربود درتاريخ 27 فوريه در استاديوم 110 هزار نفره گلورا بونگكارنو در سنايان برگزار شود اما از آنجا كه در اين تاريخ برخي از بازيكنان افسانه اي درگير فعاليت در فينال جام اتحاديه انگلستان در كارديف ولز هستند اين ديدار در روز اول مارس برگزار خواهد شد.

بر پايه همين گزارش، فندي احمد از سنگاپور، زين العابدين حسن از از مالزي، پياپونگ پوئه -آن و تردساك چايمان از تايلند براي ستارگان اندونزي به ميدان مي روند و در تيم افسانه هاي جهان نيز بازيكناني همچون رود گوليت بازيكن افسانه اي هلند، ژان تيگانا و لورن بلان از فرانسه، گري مك آليستر و جان كالينز از اسكاتلند و جان آلدريج،روني ولان و آلن كندي بازيكنان افسانه اي ليورپول حضور دارند .ضمن اينكه مربيگري تيم ستارگان اندونزي را پيتر ويث بر عهده خواهد داشت.

اميد مي رود كه در اين ديدار خيريه مبلغ 300 هزار دلارجمع آوري شود. اين مبلغ صرف فعاليت هاي فرهنگي و تحصيلي كودكان زلزله زده شرق آسيا خواهد شد.

لازم به ذكر است هفته گذشته يك ديدار خيريه در همين چارچوب با حضور ستارگان جهان و ستارگان اروپا در ورزشگاه نيوكمپ شهر بارسلون برگزار شد . ضمن اينكه فدراسيون فوتبال كشورمان نيز متعهد شده تا عوايد ديدار دربي پايتخت بين تيم هاي پرسپوليس و استقلال را به زلزله زدگان شرق آسيا اختصاص دهد.