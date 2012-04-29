40 وظیفه برای دهیاران تعریف شد/ اجرای طرح ده گردشی

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی کابلی ظهر یکشنبه در گردهمایی دهیاران بخش مرکزی گرگان در فرمانداری گفت: توجه به مسائل کشاورزان ودامداران ورفع قانونی مشکلات آنان،همکاری با شورای اسلامی روستا ها، آمادگی دهیاران در در حوادث غیر مترقبه در روستا ها از جمله این وظیفه مندی ها است.

وی اظهار داشت: در بخش طرح توسعه کشاورزی در گرگان گفت: شناسایی مراتع موجود در روستاهایی که این امکان را دارند برای ایجاد شغل برای روستاییان که اولویت با تحصیل کردگان روستا است ومالکیت این زمین ها با دولت است.

وی گفت: تشکیل بانک اطلاعات روستایی جهت خدمت رسانی بهتر در روستاها، ساماندهی امور حمل ونقل در روستاها نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار دهیاری ها باشد.

کابلی در ادامه اضافه کرد: رانندگان امور حمل ونقل روستایی برای اینکه بخواهند از امکانات وتسهیلات سوخت بهره بگیرند باید مدارک خود را به نماینده شرکت حمل ونقل تحویل دهند تا مراحل کار آنان زودتر اضافه شود.

وی برنامه ده گردشی را از برنامه هایی دانست که با حضور مدیران دستگاه ها،دهیاران وشوراها مقرر است انجام شود.

بخشدار مرکزی گرگان در خصوص مرحله دوم انتخابات شهرستان گرگان گفت:مرحله دوم انتخابات تکمیل کار مرحله اول است و مقرر است انتخابات در این دوره در شهرستان گرگان وآق قلا کاملا به صورت الکترونیکی برگزار شود وما در این زمینه به همکاری ومشارکت دهیاران نیاز داریم.

وی با بیان اینکه جایگاه مجلس و نمایندگان مجلس بر کسی پوشیده نیست گفت: قانونگذاری، رفع نقص قانون در برخی موارد که دچار مشکل است، نظارت بر اجرای درست قانون از جمله وظایف نماینده است وحضور پرشور مردم در انتخابات منلفع زیادی برای نظام دارد.