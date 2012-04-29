سازمان هواشناسی به 2 رادار جدید تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رضازاده روز یکشنبه در نشست خبری بررسی علل بروز گرد و غبار که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان هواشناسی برگزار شد گفت: در حال حاضر در کشور 6 رادار هواشناسی وجود دارد که بزودی 2 رادار دیگر راه اندازی می شود.

به گفته وی، 5 رادار گذشته در شهرهای ساری، اهواز، کرمانشاه، تبریز، تهران و بوشهر قرار داشته اند و 2 رادار جدید قرار است در استانهای گیلان و فارس راه اندازی شوند.

رضازاده با بیان اینکه هزینه راه اندازی و نصب هر رادار 5 میلیارد تومان است، افزود: به دلیل گران بودن وارد کردن رادارها از کشورهای پیشرفته با توافقی با دانشگاه امام حسین (ع) صورت گرفته است و همچنین در راستای سال تولید محلی قرار است این دانشگاه رادارهای داخلی به صورت انبوه برای سازمان هواشناسی تهیه کند.

به گفته وی همچنین با دانشگاه تهران تفاهمنامه ای جهت ساخت رادارهای سنجش باد در لایه های مجاور سطح زمین صورت گرفته که به وسیله آنها جهت و سرعت باد را می توان در باند فرودگاه ها تشخیص داد و هشدارهای لازم را به منظور چگونگی چینش باد در فرودگاه ها اعلام کرد.

رضازاده تصریح کرد: همچنین تجهیز فرودگاه ها به ادوات کمک ناوبری در شهرهای بوشهر، گرگان، سنندج، بیرجند، فرودگاه امام خمینی، فرودگاه مهرآباد، ایلام، مشهد، اهواز، لرستان و کرمانشاه و اردبیل در حال خرید است و قرار است فرودگاه های اصلی کشور و فرودگاه های مناطق غربی که بیشتر در معرض گرد و غبار هستند به تجهیزاتی برای تشخیص دید با دقت بیشتر مجهز شوند.

مشاور پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: همچنین گیرنده های ماهواره ای هواشناسی در حال حاضر در 6 استان کشور برای پایش ذرات معلق گرد و خاک نصب شده اند که البته این گیرنده ها دقت چندان بالایی نسبت به گیرنده های زمینی ندارند.

رضازاده افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر تمام استانهای کشور با پدیده گرد و غبار درگیر هستند بایستی تمام استانهای کشور را به گیرنده های ماهواره ای که هزینه نسبتا پایین تری نسبت به رادار دارند مجهز کنیم.

به گفته وی قرار بود که در فاز اول شبکه راداری کشور به 12 رادار مجهز شود و در فاز دوم این تعداد به 24 عدد برسد اما به دلیل هزینه بسیار بالای رادارها تنها می توانیم امیدوار به تجهیز 8 رادار وارداتی در کشور باشیم و فازهای بعدی را بایستی با استفاده از رادارهای تولید داخل تکمیل کنیم.