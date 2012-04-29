به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، نماینده دادستان با حضور در جایگاه و قرائت کیفرخواست "ط، ن" یکی دیگر از متهمان گفت: وی در این پرونده با وثیقه آزاد بوده و در رابطه با پرونده دیگری از تاریخ 28 دی ماه سال گذشته بازداشت است. او مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه خدمات عمومی فولاد است که یکی از اتهاماتش شرکت در اخلال نظام اقتصادی و مشارکت در شبکه کلاهبرداری کلان به میزان 4 هزار و 227 میلیارد ریال است.
همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان 50 میلیارد ریال و پولشویی در 17 ال سی بانک صادرات از دیگر اتهامات این متهم است.
بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان مدیرعامل شرکت گروه خدمات عمومی فولاد به شرکت در کلاهبرداری به میزان بیش از 4 هزار میلیارد ریال و تحصیل 50 میلیارد ریال مال نامشروع متهم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، نماینده دادستان با حضور در جایگاه و قرائت کیفرخواست "ط، ن" یکی دیگر از متهمان گفت: وی در این پرونده با وثیقه آزاد بوده و در رابطه با پرونده دیگری از تاریخ 28 دی ماه سال گذشته بازداشت است. او مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه خدمات عمومی فولاد است که یکی از اتهاماتش شرکت در اخلال نظام اقتصادی و مشارکت در شبکه کلاهبرداری کلان به میزان 4 هزار و 227 میلیارد ریال است.
کد مطلب 1588477
نظر شما