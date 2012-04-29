به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، نماینده دادستان با حضور در جایگاه و قرائت کیفرخواست "ط، ن" یکی دیگر از متهمان گفت: وی در این پرونده با وثیقه آزاد بوده و در رابطه با پرونده دیگری از تاریخ 28 دی ماه سال گذشته بازداشت است. او مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه خدمات عمومی فولاد است که یکی از اتهاماتش شرکت در اخلال نظام اقتصادی و مشارکت در شبکه کلاهبرداری کلان به میزان 4 هزار و 227 میلیارد ریال است.



همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان 50 میلیارد ریال و پولشویی در 17 ال سی بانک صادرات از دیگر اتهامات این متهم است.

