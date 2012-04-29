کراکر با عبدالله عبدالله دیدار کرد/ موضوع همسایگان در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که صبح روز شنبه و با حضور "محمود صیقل" عضو شورای رهبری ائتلاف ملی صورت گرفت موضوعات مختلف، از جمله سند روابط استراتژیک بین دو کشور و تاثیرات دراز مدت آن در صلح و ثبات افغانستان، مذاکرات سه جانبه افغانستان- پاکستان- آمریکا، روند سازش و آشتی با نیرو های مخالف مسلح، روابط افغانستان با کشور های منطقه، مشکلات شاهراههای تجاری و ترانزیتی افغانستان و روند انتخاباتی، مورد بحث قرار گرفت.







سفیر آمریکا نقش رهبر ائتلاف ملی را در حیات سیاسی کشور و رشد روابط دو جانبه بین ایالات متحده و افغانستان مهم دانسته و گفت: امضای عقد سند روابط استراتژیک بین دو کشور است که شروع آن از سال 2015 است و پیام این سند به مردم افغانستان، آمریکا و کشورهای منطقه این است که ما اشتباهات دهه 1990 را تکرار نخواهیم کرد و در درازمدت در کنار افغانستان باقی خواهیم ماند.



وی افزود: سازش با نیرو های مسلح مخالف دولت را نمی‌توان به بهای برهم خوردن تفاهم بین جناح های مختلف سیاسی در داخل کشور دنبال کرد و مهم است که تفاهمات بین افغانها در چارچوب قانون اساسی و رشد دموکراسی بیشتر شود.



دکتر عبدالله نیز در این دیدار با ابراز امتنان از مساعدت های آمریکا در عرصه های مختلف در افغانستان، از انعقاد روابط استراتژیک بین دو کشور استقبال نمود.

وزیر خارجه سابق افغانستان بر تداوم روند دموکراسی در کشور تاکید نموده و خواستار بکارگیری تمامی تلاشها برای ممانعت از تضعیف آن شد.