به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک دریدا پدید آورنده فلسفه شالوده شکنی است. تئوری‌های وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.

دریدا از این روش برای درک معانی نهفته در متن که مورد غفلت قرار گرفته بهره می‌گیرد. دریدا پیشینه و تبار مفاهیم سیاسی بنیادین در مدرنیته را مورد توجه قرار می‌دهد .



هدف اصلی دریدا در واقع خنثی کردن چیزی است که آن را عقل‌مداری خوانده است. دریدا این باور ساختارگرایان را که معنا در ذات متن است، رد می کند.

از همین روست که آرای دریدا با مکاتبی چون پساساختارگرایی و فلسفه پست مدرن پیوند خورده است.او بسیاری از فرضهای فلسفه در دوران گذشته را مورد نقد قرار داده است.

این کتاب با عنوان "دریدا" به قلم سیمون گلندنینگ از سوی انتشارت دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.