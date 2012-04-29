به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، چهل و سومین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی امروز یکشنبه با رکوردگیری در حرکت دو ضربه پیگیری شد که طی آن نصیرشلال در مهار وزنه 225 کیلوگرمی ناموفق عمل کرد واز رسیدن به مدال طلا دو ضرب و مجموع این حرکت بازماند.

این در حالی است که نصیر شلال کمتر از یک ماه پیش و در جریان رکوردگیری تیم ملی با مهار وزنه 236 کیلوگرم در دوضرب، بارقه‎ای از امید را ایجاد کرده بود. این وزنه بردار ایرانی در حالی از کسب مدال طلا حرکت دوضرب بازماند که در رقابتی نزدیک با حریف ازبکستانی صاحب مدال طلا حرکت یک ضرب شد.

کم کردن وزن بدن در آستانه مسابقات دسته 105 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی آسیا دلیل اصلی ضعف بدنی و افت شدید در حرکت دوضرب نصیرشلال بود. این وزنه بردار کشورمان با وزن 104/940 به روی تخته آمد و تنها 61 گرم با اوت شدن در اتاق وزن کشی فاصله داشت.

در پایان رقابت‎های دسته 105 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا "روسلان نورودینوف" با مهار وزنه 220 کیلوگرم در دوضرب و با مجموع 404 کیلوگرم مدال‏های طلای دوضرب و مجموع را از آن خود کرد و وزنه برداری از سوریه و ازبک با رکوردهای مجموع 375 و 362 کیلوگرم به مدال‎های نقره و برنز مجمع دست یافتند.