هسته مرکزی القاعده نابود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان اطلاعاتی آمریکا در گزارشی اعلام کردند هسته مرکزی القاعده تقریبا از بین رفته است و این شبکه تروریستی پس از مرگ اسامه بن لادن دیگر قادر به انجام عملیاتی همچون 11 سپتامبر نیست.

در این گزارش در عین حال عنوان شده است که در حال حاضر، القاعده شاخه یمن خطرناک ترین گروه القاعده برای منافع آمریکا به شمار می رود.

در همین حال یک مقام بلندپایه آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : تصور اینکه القاعده در شرایط فعلی امکاناتی را در اختیار دارد که بتواند حوادثی همچون 11 سپتامبر را تکرار کند دشوار و تقریبا غیر ممکن است و می توانیم بگوییم این شبکه تقریبا متلاشی شده است اما عقیده مبارزه جهانی و فلسفه بن لادن همچنان وجود دارد.

وی که برای توجیه نقض مستمر حاکمیت یمن از طریق حملات هوایی آمریکا سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: ضعف شبکه القاعده به ویژه در پی نابودی سرکردگان آن پس از حملات هوایی آمریکا در پاکستان حداقل از دو سال قبل از مرگ اسامه بن لادن رهبر این شبکه آغاز شده بود.

"لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا نیز در این رابطه اظهار داشت : من با مشارکت در عملیات نابودی اعضای القاعده حتی پیش از مرگ بن لادن به این نتیجه رسیدم که یکباره نمی توان القاعده را نابود کرد و این امر یک مسئله تدریجی است.

وی نیز در توجیه حملات هوایی مستمر آمریکا به خاک یمن ادعا کرد: در میان شاخه های القاعده در کشورهای مختلف شاخه یمن بیشترین خطر را برای آمریکا به همراه دارد که روز به روز تقویت می شود و فعالیت آن رو به گسترش است.