به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی با اشاره به دهم اردیبهشت ماه سالروز ملی خلیج فارس، گفت: دشمنان ملت ایران در طول تاریخ بارها و بارها چشم طمع نسبت به خلیج همیشه فارس داشته اند که همواره با جواب قاطع و کوبنده دلیرمردان کشور روبرو شده اند.

وی با اشاره به توطئه مشترک استکبار و بعضی کشورهای منطقه برای تحریف نام خلیج فارس، افزود: استعمار پیر به همراه شیطان بزرگ و بعضی از کشورهای منطقه همواره به دنبال تحریف نام خلیج فارس و جدا نمودن سه جزیره ایرانی در خلیج فارس بوده اند، اما در طول تاریخ بصورت پیوسته به سدی مستحکم و با استوار به نام ملت رشید و با اقتدار ایران اسلامی برخورد کرده و در مقابل این ملت بزرگ احساس ضعف و ناتوانی کردند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقتدار امروز ایران اسلامی، تصریح کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتوانه عظیم ملت ایران برای تمامی کشورها آشکار و مبرهن است و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه بارها با ایستادگی ملت ایران مواجه شده اند، اما همچنان به طراحی توطئه و دسیسه علیه کشور ادامه می دهند و قصد پیش بردن اهداف شوم خود را دارند که خوشبختانه طی این سالها توطئه های آنان یکی پس از دیگری خنثی شده است.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد وحدت و انسجام بین ملت ایران اسلامی برای رفع توطئه های دشمنان گفت: با ایجاد وحدت و انسجام بین ملت ایران هیچ دشمنی قادر به ضربه زدن به کشور نیست و به همین جهت است که دشمنان همواره در پی ایجاد اختلاف در بین صفوف مستحکم ملت هستند که البته به جایی نخواهند رسید.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در آب های نیلگون خلیج همیشه فارس ایران اسلامی، نیروهای مسلح کشور با اقتدار هر چه تمامتر حضوری فعال دارند که این موضوع باعث خشم دشمنان شده است.

هاشمی افزود: بدون شک خلیج فارس با توجه به اقتدار نیروهای مسلح و پشتوانه عظیم ملت برای همیشه تاریخ به همین نام باقی خواهد ماند و چشم طمع دشمنان برای تغییر نام آن کور خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: روز ملی خلیج فارس متعلق به همه مردم ایران است و این روز حاصل خون شهیدان، رزم آوران و دلیران در طول تاریخ است.