به گزارش خبرنگار مهر ، محمود کیا پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل آن سازمان با اعلام این مطلب گفت : ردیابی آفات شامل پروانه مینوز گوجه فرنگی ، مگس میوه مدیترانه و نماتد سیب زمینی است.

وی هدف از ردیابی این آفات را آگاهی از ورود احتمالی آنها به استان عنوان و افزود : در صورت مشاهده اولین آلودگی، مورد ریشه کنی قرار می گیرد.

کیا با اشاره به اینکه مینوز گوجه فرنگی ، آفتی است که در دوسال گذشته وارد کشور شده و در تعدادی از استانهای غربی و جنوبی کشور شایع گردیده است ادامه داد : این آفت برگ ساقه و میوه محصول را از بین می برد و در بیشتر موارد تا 100 درصد به محصول آسیب می رساند.

مدیر حفظ نباتات سازمان در خصوص راههای انتشار وانتقال آفت مینوز بیان داشت : انتقال آفت همراه با نشاء و میوه گوجه فرنگی از عمده ترین راههای انتقال این آفت محسوب می شوند.

وی با اشاره به روشهای ردیابی در مناطق آلوده برای تشخیص ظهور آفت گفت : ردیابی به دو صورت ردیابی مشاهده ای میوه ها و برگهای گیاه میزبان و مشاهده آثار مینوز بر روی برگها و خروج توده های فضولات لاروی بر روی میوه ها و ردیابی فرمونی از تله های دلتا، جکسون و تشتک های آبی همراه با فرمون جهت ردیابی استفاده می شود که تعداد فرمون مورد استفاده جهت ردیابی در مزارع و گلخانه ها یک عدد در هر هکتار است.

کیا به روشهای کنترل این آفت اشاره کرد و افزود : اقدامات زراعی و پیشگیرانه بر علیه آفت از طریق بازدید میوه های گوجه فرنگی در سطح میادین میوه و تره بار، معدوم کردن و سوزاندن بقایای گیاهی وعلفهای هرز، بیل زدن کف مزارع و گلخانه ها، استفاده از توری مناسب و در دو لایه جهت جلوگیری از ورود حشرات کامل به داخل گلخانه، جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اندام گیاهی آلوده از خارج به داخل گلخانه، انتقال نشاء به گلخانه پس از بررسی کامل و اطمینان از عدم آلودگی به تخم ، لارو، شفیره و حشرات کامل آفت، ردیابی افت پس از ورود نشاء به گلخانه و مزارع از مهمترین اقدامات پیشگیری از آلودگی به آفت هستند.

وی مبارزه غیرشیمیایی و بیولوژیک بر علیه آفت و استفاده از روش شکار انبوه که از طریق نصب تله های فرمونی، تله های نوری، حذف میزبانهای ثانویه در مزارع و گلخانه های گوجه فرنگی امحا و سوزاندن بقایای آلوده از راه های مبارزه با آفت عنوان نموده افزود: در حال حاضر تجهیزات و مواد مورد نیاز ردیابی این آفت در بین شهرستانهای استان توزیع شده که بر اساس دستورالعمل های فنی ردیابی اقدام به پایش مناطق تحت پوشش خود نمایند.

کیا در مورد مگس میوه مدیترانه ای نیز اظهار داشت: این آفت نیز به نامهای مگس میوه و یا مگس مرکبات گفته می شود که یکی از آفات مهم و خطر ناک میوه بوده که مبدأ اصلی این آفت، افریقا است.

وی با بیان اینکه از نظر اهمیت اقتصادی ،این مگس، آفت مهم حدود 1000 گونه محصول کشاورزی است ادامه داد: در بین این میوه ها ، بیش از همه به هلو، زردآلو، گلابی، گوجه، سیب، آلو، توت، به، انگور، خرمالو، انار، انجیر، مرکبات و بعضی از انواع گیاهان زراعی یک ساله حمله می کند.