سازمان هواشناسی وقوع سیل در تهران را اعلام کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا امیدوار شهری در نشست خبری بررسی علل بروز گرد و غبار در کشور که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان هواشناسی برگزار شد، گفت: مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی روزی 2 بار نقشه های پیش یابی و 4 بار نقشه های واقعی را بررسی می کند و بر اساس آن پیش بینی ها را ساده می کند.

به گفته وی با استفاده از مدلهای دریایی که اطلاعات آن از 4 مرکز دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز دریافت می شود اطلاعات مربوط به ارتفا موج، سرعت موج، سرعت باد و دید افقی را نیز روزانه پیش بینی می کند.

امیدوار اظهار داشت: در سال گذشته این سازمان 100 اطلاعیه و 65 اخطاریه در پورتال سازمان گذاشت که تعداد زیادی از این اطلاعیه ها و اخطاریه ها مربوط به بروز پدیده گرد و غبار بود.

به گفته وی، این پیش بینی ها برای بیش از 60 دستگاه فکس می شود و برای بسیاری از مسئولان کشور به صورت پیامک ارسال می شود.

به گفته امیدوار، در خصوص سیل تهران سازمان هواشناسی 3 اطلاعیه که در آن به صورت مشخص تهران ذکر شده بود و همچنین 2 اخطاریه در این خصوص در پورتال سازمان گذاشته بود. همچنین به طور ویژه دو نامه برای شهرداری ارسال کرده ایم.

به گفته وی، همچنین طی اطلاعیه ای که در 31 فروردین ماه در پورتال سازمان گذاشته شده بود در مورد ورود گرد و خاک به کشور و به ویژه تهران سازمان هواشناسی اطلاع رسانی کرده بود و در بخش زنده خبر در خصوص بروز دو پدیده زشت و زیبا که عبارت بودند از وزش باد و باران و ورود گرد و غبار اطلاع رسانی شده بود.

امیدوار اظهار داشت: بنابراین سازمان هواشناسی وظیفه خود را در خصوص پیش بینی بروز گرد و غبار و بروز سیل در تهران مشخصا در اطلاعیه ها و اخطاریه ها انجام داده بود و دیگر سازمان ها نمی توانند اهمال خود را برگردن سازمان هواشناسی بگذارند.