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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

لاریجانی خبر داد:

آموزش فنی و حرفه ای در تمام روستاهای شمیرانات ارائه می‌شود

آموزش فنی و حرفه ای در تمام روستاهای شمیرانات ارائه می‌شود

شمیرانات – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شمیرانات اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفه ای در سال جاری در تمام روستاهای سطح شهرستان ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاریجانی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان شمیرانات افزود: افزایش فعالیت فنی و حرفه ای در شهرستان به ویژه در روستاها از جمله طرحهای اشتغالزایی سال جاری است.

وی عنوان کرد: توجه به افزایش تولید ملی با اولویت طرحهای بخش کشاورزی و آموزشهای فنی و حرفه ای از برنامه های کارگروه اشتغال این شهرستان در سال جاری است.

فرماندار شمیرانات افزود: این منطقه از موهبت الهی برای توسعه کشاورزی و دامپروری برخوردار است و باید مسئولان در این زمینه تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در طرح توسعه کشاورزی شهرستان، ادارات کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به طور مستقیم فعالیت دارند، گفت: باید زمینه های توسعه کشاورزی از طریق توسعه و حمایت از تعاونی ها صورت گیرد.

لاریجانی اضافه کرد: آموزش مهارتهای لازم در روستاهای شهرستان ضروری است و تا کنون نیز فعالیت هالی مفیدی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: افراد پس از گذراندن دوره های آموزشی در روستاها و دریافت مدرک فنی و حرفه ای برای دریافت وام اشتغال به بانکهای مربوطه معرفی می شوند.

کد مطلب 1588495

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