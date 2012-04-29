به گزارش خبرنگار مهر، قباد بیرانوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به اجرای چهار پروژه عمرانی در حوزه فنی و حرفه ای اظهار داشت: احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای در جنوب شهر خرم آباد یکی از پروژه های عمرانی مدنظر این اداره کل در سالجاری است.

وی بیان داشت: احداث مرکز آموزش هتل داری، احداث مرکز آموزش و فنی و حرفه ای سپیدشت و ساخت کارگاه ریخته گری در کارگاه شماره یک خرم آباد از دیگر پروژه های عمرانی در دست احداث اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان در سال جاری است.

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی رشته های جدید توسط این اداره کل ادامه داد: یکی از تعهدات این اداره کل در سال 91 راه اندازی رشته گوهرشناسی و جواهر سازی است.

بیرانوند تصریح کرد: در صورت راه اندازی و آموزش این رشته در استان بین 500 تا 1000 شغل در لرستان ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: رشته جواهر سازی و گوهرشناسی در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد و ندامتگاه مرکزی خرم آباد راه اندازی می شود.