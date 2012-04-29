تیم ایران در رده چهارم قرار گرفت/ سوریه قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی مسابقات تنیس جام دیویس گروه سوم در گروه سوم آسیا - اقیانوسیه که در مجموعه ورزشی انقلاب تهران جریان دارد، امروز یکشنبه تیم ملی تنیس ایران در دیدار رده‎بندی به مصاف مالزی رفت و در مجموع متحمل شکست 2 بر یک شد.

مرتضی معظم و کیارش سوری برگزارکننده دیدارهای تیم ملی تنیس ایران مقابل مالزی در بخش انفرادی بودند. در این بخش معظم در هر دو ست با نتیجه (6 بر 2) باخت. سوری نیز به ترتیب با نتایج (6 بر 4) و (6 بر2) شکست خورد. کیارش سوری و محسن حسین‎زاده نیز ترکیب تیم دو نفره ایران را در این بازی تشکیل دادند که در مصاف با تیم دونفره مالزی شکست خوردند.

بدین ترتیب تیم مالزی با پیروزی برابر ایران در رده سوم مسابقات تنیس جام دیویس در گروه سوم آسیا - اقیانوسیه قرار گرفت وتیم ایران که میزبان بود، چهارم شد.

در دیدار نهایی این رقابت‏ها نیز تیم سوریه در مصاف با کویت به پیروزی دو بریک دست یافت و به عنوان قهرمان و تیم نخست این رقابت‎ها به مسابقات دسته دوم آسیا - اقیانوسیه سقوط کرد. تیم کویت نیز به عنوان تیم دوم راهی این دسته از رقابت‏ها شد.

در پایان مسابقات تنیس جام دیویس در گروه سوم آسیا - اقیانوسیه تیم های بنگلادش و قرقیزستان به دسته چهارم سقوط کردند. تیم ایران با شکست برابر کویت و ناکامی از حضور در دیدار پایانی، سهمیه صعود به دسته دوم را از دست داد.