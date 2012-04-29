به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با مجمع امور صنفی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید تلاش کنیم تا با استفاده از همه ظرفیت های موجود مشکلات برخی واحدهای تولیدی را که مدتی است به آن دچار شده اند را برطرف کنیم.
وی افزود: همه مسئولان به فکر کارگران و اقشار هستند و قدردان زحمات آنها در چرخه اقتصادند و با بروز هرگونه مشکلی دغدغه حل آن را به طور جدی در دستور برنامه های کاری خود قرار می دهند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: در سالهای گذشته تعدادی از واحدهای صنعتی استان دچار مشکلاتی در تولید و پرداخت حقوق کارگران خود شده اند که عزم جدی مسئولان استان این است که با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود نسبت به رفع آن اقدام کنند.
صابری اظهارداشت: بخش زیادی از تحقق شعار امسال در حمایت از تولید ملی و کار به کارگران وابسته است و با تلاش آنها می توان در این مسیر حرکت کرد وامیدوار بود که به اهداف مورد نظر دست یابیم.
این مسئول یادآورشد: کمیسیون کارگری درخصوص پیگیری و حل مسائل کارگری استان فعال است اما به نظر می رسد باید ابتدا تصویر روشنی از مسائل کارگری استان داشته باشیم تا با استفاده از ظرفیت های ملی و استانی در جهت رفع این مشکلات برنامه ریزی و اقدام لازم صورت گیرد.
صابری با بیان اینکه در حل مسائل واحدهای تولیدی مشکل دار نباید شعار گونه برخورد کرد گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در برخی موارد مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است که با تهیه و اجرای بسته های حمایتی این مشکلات مرتفع خواهد شد.
قزوین- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: با استفاده از همه ظرفیت های موجود تلاش می کنیم تا مشکلات کارگری با سرعت بیشتری برطرف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با مجمع امور صنفی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید تلاش کنیم تا با استفاده از همه ظرفیت های موجود مشکلات برخی واحدهای تولیدی را که مدتی است به آن دچار شده اند را برطرف کنیم.
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