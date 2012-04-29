به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با مجمع امور صنفی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید تلاش کنیم تا با استفاده از همه ظرفیت های موجود مشکلات برخی واحدهای تولیدی را که مدتی است به آن دچار شده اند را برطرف کنیم.



وی افزود: همه مسئولان به فکر کارگران و اقشار هستند و قدردان زحمات آنها در چرخه اقتصادند و با بروز هرگونه مشکلی دغدغه حل آن را به طور جدی در دستور برنامه های کاری خود قرار می دهند.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: در سالهای گذشته تعدادی از واحدهای صنعتی استان دچار مشکلاتی در تولید و پرداخت حقوق کارگران خود شده اند که عزم جدی مسئولان استان این است که با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود نسبت به رفع آن اقدام کنند.



صابری اظهارداشت: بخش زیادی از تحقق شعار امسال در حمایت از تولید ملی و کار به کارگران وابسته است و با تلاش آنها می توان در این مسیر حرکت کرد وامیدوار بود که به اهداف مورد نظر دست یابیم.



این مسئول یادآورشد: کمیسیون کارگری درخصوص پیگیری و حل مسائل کارگری استان فعال است اما به نظر می رسد باید ابتدا تصویر روشنی از مسائل کارگری استان داشته باشیم تا با استفاده از ظرفیت های ملی و استانی در جهت رفع این مشکلات برنامه ریزی و اقدام لازم صورت گیرد.



صابری با بیان اینکه در حل مسائل واحدهای تولیدی مشکل دار نباید شعار گونه برخورد کرد گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در برخی موارد مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است که با تهیه و اجرای بسته های حمایتی این مشکلات مرتفع خواهد شد.