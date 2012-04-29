به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فخرایی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی بازی‌های بومی و محلی استان اظهار داشت: شهرستان دیر به مناسبت روز ملی خلیج فارس آماده برگزاری دو جشنواره مهم استانی است که جشنواره بازی های بومی و محلی استان یکی از این دو جشنواره مهم است .

وی افزود: برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی سبب ماندگاری فرهنگ های اصیل خواهد شد و شهرستان دیر با قدمت تاریخی خود آماده برگزاری این جشنواره مهم در سواحل روستای گردشگری کالو است.

مشاور فرماندار دیر نیز گفت: با حمایت فرماندار شهرستان، تربیت بدنی استان و شهرستان دیر و امور روستایی استانداری بوشهر این جشنواره با اهمیت خاص در 18 اردیبهشت ماه در ساحل خلیج فارس در روستای کالو برگزار خواهد شد .

عبدالمحمد شعرانی گفت: توجه به فرهنگهای بومی و محلی از اهمیت خاص و مهمی برخوردار است و امیدواریم بتوانیم با برگزاری این جشنواره‌ها گامی مهم در راستای معرفی فرهنگ شهرستان دیر و استان بوشهر برداریم .

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر نیز گفت: با همکاری ادارات شهرستان سعی در برگزاری مطلوب و شایسته این جشنواره خواهیم داشت.

محمد بحرینی نژاد اضافه کرد: همه سعی و تلاش خود را برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم جشنواره‌ای در خور بزرگی خلیج فارس برگزار کنیم.

عمار احمدی، رئیس هیئت ورزش‌های بومی و محلی شهرستان دیر با اهمیت خواندن این جشنواره از مسئولان خواست در برگزاری شایسته این رویداد مهم ورزشی همت و تلاش ویژه‌ای انجام دهند.