به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی ظهر یکشنبه در گردهمایی بسیجیان کارگر استان کرمان با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه ایران گفت: خوشبختانه ایران اسلامی آنقدر پیشرفته است که این تحریم ها نمی تواند هیچ خدشه ای در امور کشور به وجود بیاورد.

وی با اشاره به اینکه ایران دارای دو هزار و 800 کیلومتر مرز آبی است بیان داشت: در واقع ایران چهار راه شرق و غرب است و با توجه به این موضوع استکبار جهانی نمی تواند به این تحریم ها ادامه دهد.

این مسئول همچنین ضمن گرامیداشت روز کارگر تصریح کرد: کارگر از دیدگاه اسلام بسیار محترم و ارزشمند است.

کمالی با اشاره به وجود 30 درصد معادن کشور در کرمان ادامه داد: استان کرمان دارای ظرفیت های فراوانی است همانگونه که در بخش کشاورزی نیز 22 درصد باغات کشور مطعلق به استان کرمان است.

وی با اشاره به نقش کارگران در حوزه تولید و اقتصاد گفت: ما باید با وحدت و کوشش، سعی کنیم که ایران اسلامی را در اوج قدرت و اقتدار نگه داریم.

کمالی روز کارگر را فرصتی برای قدردانی از تلاش های این قشر زحمت کش جامعه دانست و گفت: اکنون شاهد صادرات 45 میلیارد دلاری از کشور هستیم که این حاصل زحمات کارگران است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان کار را نماد عزت و بالندگی فرد و جامعه دانست و گفت: اگر در کشوری تک تک افراد به بهترین شکل وظایف خود را انجام دهند آن کشور به پیروزی و سربلندی دست پیدا می کند.