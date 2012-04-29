به گزارش خبرنگار مهر ، دکترمسعود محمدیان پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته بیمه محصولات کشاورزی استان در محل آن سازمان با اشاره به بیمه 32 هزار و 960 هکتار از اراضی باغی آذربایجان شرقی در سال زراعی 90-91 گفت: این در حالی است که این میزان در سال زراعی گذشته 26 هزار و 560 هکتار بود و باید بگویم 38 درصد از کل باغات مثمر تحت پوشش بیمه شده است.

وی سهم شهرستانهای ملکان و مراغه را در بیمه محصولات باغی بیش از سایر شهرستانها عنوان نموده و ادامه داد: در این شهرستانها نیز بیشترین محصول باغی بیمه شده مربوط به تاکستانهای آنها بوده است.

دکتر محمدیان با اشاره به اینکه سطح بیمه محصولات زراعی پائیزه در سال زراعی جاری 305 هزار و 135 هکتار بوده است افزود: بیمه محصولات زراعی نسبت به سال زراعی گذشته به دلیل ترسالی و بارندگی های پاییزه تنها 6/2 درصد افزایش یافته و قابل توجیه است و باید بگوییم 63 درصد کشت پاییزه در استان بیمه شده است که شهرستانهای هشترود و چاراویماق به ترتیب با 32.09 و 26.44 درصد از کل بیمه محصولات پائیزه استان، بیشترین سهم از بیمه پائیزه را به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان میزان بیمه دامی را از مهرماه تا پایان بهمن ماه سال 90 را 106 هزار و 735 راس دام عنوان و افزود: بیمه زنبور عسل در سال 90 با 139 هزارو 292 فروند نسبت به سال قبل از آن رشد 59 درصدی داشته است.

وی میزان بیمه طیور را در سال 90 (از اول مهر تا پایان بهمن ) 15میلیون و 633 هزارو 356 قطعه دانست و گفت: در این مدت میزان بیمه محصولات آبزیان نیز 741 متر مربع از مزارع آبزی پروری استان را شامل شده است.

دکتر محمدیان وقوع بلایای طبیعی را یکی از مشکلات بخش کشاورزی توصیف کرد و افزود: بیمه محصولات کشاورزی از طرف کشاورزان باید جدی گرفته شده و از طریق اعمال سیاستهای صحیح قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی (زراعی و دامی) و ارائه بموقع تسهیلات اعتباری و حمایت کامل از کشاورزان و تولیدات از طریق بیمه محصولات کشاورزی و بالاخره با کارآمد‌نمودن و تقویت تشکل‌های تعاونی و صنفی روستایی نسبت به یاری بخش کشاورزی و زحمتکشان این بخش زیربنایی همت گماشت.

وی با اشاره به پرداخت 706میلیاردو 602 میلیون و 714هزارریال غرامت از بابت بیمه محصولات کشاورزی در سال 90 افزود: این میزان غرامت نسبت به سال قبل از آن 171درصد رشد داشته است